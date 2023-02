El rey de Inglaterra Carlos III y la reina Camilla están a pocos meses de su coronación oficial, el cual tendrá fecha el 6 de mayo del 2023. Lo cierto es que los monarcas lazaron la página web donde documentan todo tipo de información abierta al público donde se detalla cómo será el evento más esperado.

El pasado lunes Ministerio de Digital, Cultura, Medios de Comunicación y Deporte, publicó una playlist de dos horas donde hay disntintos artistas y grupos brítanicos como Coldplay, David Bowie, Ed Sheeran, Ellie Goulding, George Ezra, Harry Styles, Queen, Jeff Beck, Rod Stewart, Sam Ryder, The Spice Girls, The Kinks, The Who y Tom Jones y cerrando con King de Years & Years.

Carlos III

Mas detalles que se pueden ver en la web

El Palacio de Buckingham declaró que: "La coronación reflejará el papel actual del monarca y mirará hacia el futuro, al tiempo que estará arraigada en las tradiciones y la pompa de antaño".

Carlos III y Camilla Parker

Luego comenzará con la procesión del rey, que irá desde el Palacio de Buckingham hasta la Abadía de Westminster, donde Carlos III y Camilla serán coronados en un ritual religioso dirigido por el Arzobispo de Canterbury. Luego se unirán a otros miembros de la familia donde luego se dirigirán al Palacio de Buckingham.

Al día siguiente Windsor el Concierto de la Coronación para celebrar la llegada del nuevo rey. Una celebración que va a ser todo un espectáculo.

J.M