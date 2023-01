Carmen Barbieri durísima contra el romance entre Zaira Nara y Facundo Pieres: Un espanto.

Luego de muchísimos rumores alrededor del supuesto romance entre Zaira Nara y Facundo Pieres, la pareja finalmente lo blanqueó en las playas de Punta Del Este. Durante los meses en los que surgían las discusiones sobre si Zaira y el polista estaban saliendo, también comenzaron a circular rumores en cuanto a la relación entre la modelo y Paula Chaves, íntima amiga quien fue pareja de Facundo Pieres entre 2008 y 2010.

Frente a toda esta situación, Carmen Barbieri no tuvo problema en compartir su punto de vista durante su programa Mañanísima. La conductora afirmó: “Yo no saldría con el ex de una amiga. No, no”.

Los rumores de distanciamiento entre Zaira y Paula comenzaron a surgir luego de que se dará a conocer la nueva pareja de Zaira

Carmen continuó y reconoció que aunque el amor es inevitable, espera que nunca le suceda: “Dios no castiga, pero ojalá que la vida no me castigue porque uno se enamora y el amor no lo podés frenar”, señaló. Luego, agregó: “A mi nunca me pasó, ni quiero que me pase”.

“Me parece un espanto. Un espanto. Perdón soy antigua”, concluyó firmemente.

Cómo se tomó Paula Chaves el romance de Zaira y Facundo

Durante una charla con Intrusos, Paula Chaves fue interrogada sobre la flamante pareja y cómo había tomado la noticia, dado que la actriz fue la pareja del polista hace más de una década y mantiene una amistad muy cercana con Zaira Nara. Paula fue muy clara y dijo: No, está todo bien chicos”. Luego, agregó: “No quiero decir nada porque después lo leo y digo para qué hablé, pero no, está todo más que bien, fue todo hace muchos años”, descartando rumores de una pelea o distanciamiento entre ellas dos.