Carmen Barbieri y Alicia, la supuesta hija oculta de Alfredo Barbieri, dieron su primera entrevista juntas, luego de haber salido del laboratorio donde ambas se hicieron las respectivas pruebas de ADN para determinar si lo que Alicia afirma, es correcto. La presentadora de “Mañanísima”, se mostró muy emocionada y alegre junto a su posible hermana.

En una entrevista para Ciudad Magazine, canal donde sale al aire su programa, Carmen Barbieri habló de las sensaciones que le pasan ahora por su cuerpo, en medio de la espera para saber los resultados finales. Para completar la foto, el notero invitó a Alicia para que participara de la entrevista y ahí Carmen le dijo a lo que se enfrentaría de ser real que llegue a ser su hermana de sangre.

Carmen Barbieri le advirtió a su potencial hermana lo que le espera si llega a ser positivo el ADN.

“Alicia, vení un minutito. Hay que entender que Alicia no es del medio. ¡Si sos mi hermana, vas a ser del medio. ¡Lo lamento por vos! (Risas)”, comentó Carmen. Luego agregó, “Pero la verdad, fue una emoción total. Nos abrazamos, no nos conocíamos personalmente y estoy feliz!”.

Sin conocerse los resultados, Carmen Barbieri, en su inmenso corazón y con los nervios y la ansiedad de la emoción, pasa por alto que hay que esperar a la confirmación y la llama “mi hermana”. La actriz está muy contenta, de poder saber que existe una posibilidad de que tenga una hermana de sangre.

Para el resultado, hay que esperar, desde de hoy, entre 7 y 10 días, para saber si realmente Alicia es la hermana que Barbieri nunca tuvo y que hoy, a su edad, la vida le da la oportunidad de tenerla muy cerca y de abrazarla.

Alicia afirmó que nunca se animó a enfrentar la realidad que está viviendo hoy. La actriz manifestó que le habría gustado saber esto antes y mucho más, si salía cuando su papá aún estaba vivo: “Si ella realmente es hija de mi papá, es mi hermana, podría haber aprovechado a mi papá al menos tres o cuatro años”.

Alicia, la posible hermana de Carmen Barbieri contó por qué no lo dijo antes

“No es que me duela, es que siempre hubo la duda, yo estoy esperando el resultado y cuando tenés dudas… ¡Hace 40 años no había una prueba de ADN. Ahora esperar”. Con estas palabras, Alicia empieza a tener contacto de manera directa con los medios, como ambas dijeron, solo restaría aguardar a que la ciencia determine si en efecto son hermanas o no.

“Estoy muy nerviosa y me cuesta esto (la prensa) no estoy acostumbrada”. Carmen Barbieri la mira mientras Alicia habla y se puede sentir el deseo de saber que puede ser su hermana. “Nos mirábamos y yo la veo parecida”, comentó la actriz y luego le dio un abrazo. La presentadora contó que se midieron, para ver cómo eran de altura y finalizó: “Yo soy un poco más alta, pero somos grandotas, parecidas”.