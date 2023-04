La bailarina Cinthia Fernández se encuentra viviendo un tormento los últimos días por una estafa con una empresa de viajes y dentro del barrio privado en el que vive, ya que un joven le pegó una patada a la puerta de su casa y la destrozó. Como si eso no fuera todo, la mediática decidió tomar cartas en el asunto e hizo justicia por mano propia al tirarle gas pimienta a quienes. Las repercusiones y críticas fueron al instante sobre el accionar de Cinthia.

Ahora bien, Carmen Barbieri en su programa “Mañanisima”, habló de toda la repercusión y salió a bancar a Cinthia Fernandez. "¿Por qué no se dejan de joder un poco, y nos defendemos entre mujeres, en vez de acusarnos? Le digo a todos los programas en general... Qué bárbaro, cómo entre mujeres nos estamos matando", comenzó diciendo la conductora. Luego, agregó: "El otro día vi otro programa, que le dan a las mujeres. Cinthia Fernández es la víctima, ella no estaba haciendo nada, estaba adentro de la casa, le patean la puerta, se asusta y reacciona, de una manera que quizás yo no reaccionaría, pero reaccionó ante el miedo, el pánico. A veces uno reacciona mal por el miedo y el pánico que te paraliza".

Carmen Barbieri y una importante reflexión a lo sucedido con Cinthia Fernández

En el programa del jueves, la conductora y humorista Carmen Barbieri compartió unas palabras importantes durante la transmisión con respecto a lo sucedido con Cinthia Fernández en su casa del barrio privado en el que vive con sus tres hijas Charo, Bella y Francesca. "¿Por qué le vamos a pegar? Cómo le pegan a Cinthia Fernández las mujeres... Tenemos que escuchar las dos campanas, ser neutral, pero también hay que ponerse en la piel de una mujer, que está sola, criando a sus hijas, trabajando como loca, y es una mujer 'high', arriba, yo también soy arriba. Entender que no todo el mundo reacciona igual", dijo la mamá de Fede Bal dando tu total apoyo a la bailarina.

Carmen Barbieri salió a bancar a Cinthia Fernandez

Al finalizar, agregó: "Pero le están pegando mucho y a mí me duele que le peguen. Porque las consecuencias después son malas, hubo chicos con problemas con el gas pimienta. Okey, eso está mal, ¿y lo demás? ¿Por qué ese final? Porque hubo un principio bravo. No hubo nada grave, pero unos chicos patearon una puerta y uno se asusta a la noche".

J.M