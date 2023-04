Cinthia Fernández se encuentra atravesando un difícil momento. Lo cierto es que la panelista viene viviendo días complicados a raíz de un problema que tuvo con sus vecinos.

En las últimas horas, la mamá de Bella, Chris y Francesca compartió un video en el que dejó ver cómo duerme tras el incidente que se volvió mediático.

El escándalo mediático de Cinthia Fernández con sus vecinos

La noche de la discordia, donde a pocos metros se estaba celebrando una fiesta de 15, Cinthia Fernández se encontraba con sus hijas Charis, Bella y Francesca y una amiga de sus hijas en su casa cuando un grupo de personas se acercó al domicilio de la panelista y, según cuenta ella, habría vandalizado el domicilio.

La modelo relató que mientras se encontraba en su casa tranquila, vio que comenzaron a "tirarle" la puerta abajo e inmediatamente decidió accionar. “Yo le tiré gas pimienta sin saber quiénes estaban del otro lado, a personas que dijeron que iba a ir a mi casa a terminar de reventar la puerta. Yo salgo con un gas pimienta porque yo no sabía con qué me iba a encontrar, si un tipo me iba a pegar, me iba a violar… eran chorros, si tienen armas. Yo estaba fuera de mi sí, estaban mis hijas dentro de mi casa”, explicó Cinthia Fernández en LAM.

En las últimas horas, la bailarina compartió un video y mostró cómo está durmiendo tras el escándalo. “Cuarta noche que ‘duermo’ en sillón/colchón al lado de la puerta. Las gracias de cuatro maleducados”, escribió Cinthia en un video que subió a Instagram Stories pasadas las 2 de la madrugada.

“Estoy hace dos días durmiendo en la puerta de mi casa porque la puerta de la entrada principal está rota. Un carpintero me dio un mes de demora para arreglarla. ¡Me vandalizaron la casa! Porque la gracia, es ir a patearle la puerta a Cinthia Fernández porque saben que estoy sola”, agregó Cinthia Fernández.

