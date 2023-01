Carmen Barbieri se abrió una cuenta de Tinder y se enojó con sus compañeros: “Me quieren mandar al bombo”

Carmen Barbieri está preparada para volver a encontrar el amor. Durante su programa Mañanísima, la mamá de Fede Bal reveló que iba a comenzar a usar Tinder, la red social para buscar pareja. Para crearse una cuenta, acudió a la panelista Estefi Berardi que se encargó de elegirle una foto de perfil y configurar sus preferencias. Sin embargo, ahí fue donde Carmen y Estefi no se pudieron poner de acuerdo y Carmen explotó de indignación.

“¿Qué pasó con Tinder?” comenzó preguntándole la conductora a Estefi Berardi. “Ya te armé el perfil y podés empezar a ver quién te gusta. Ya empezaron a aparecer candidatos. Te puse foto de perfil”, le respondió muy entusiasmada la joven.

Carmen ya comenzaba a estar en descontento con la elección de la foto de perfil, pero su verdadero enojo con la panelista llegaría más tarde, cuando comentó la edad que debía tener su nuevo “chongo”.

Carmen Barbieri.

“Estoy buscando gente de 50 años, ¿te parece bien?”, le preguntó a Berardi. Mientras tanto, la panelista seguía configurando las opciones de ubicación de la plataforma. “Esta app te pide que actualices la información, pero vos la sacaste porque te da miedo”.

“Si, me da miedo abrir un día la puerta y encontrarme con todos los chongos”, soltó entre risas. Luego, Estefi finalmente terminó de crear la cuenta y, para sorpresa de Carmen, su bandeja de entrada estaba llena. “Carmen, acá entré a los mensajes y tenés la bandeja explotada de candidatos que te hablan. ¿Ponemos de 50 a 100?”.

La conductora no pudo aguantar la indignación y, sin poder creer lo que le estaba proponiendo la panelista le respondió: “¿A cien? Me querés mandar al bombo. Poné de 50 a 60 años y basta”.

Carmen Barbieri con Estefi Berardi y Pampito.

Estefi no se pudo poner de acuerdo con Carmen Barbieri y seguía negociando con ella para poner de 55 a 75, pero la conductora de 67 años estaba negada a conocer a personas mayores que ella. “Mirá a Alfa, tiene 60 años y mirá lo p… que es”, haciendo referencia a los comentarios que había hecho en el programa anteriormente.

En Socios del Espectáculo, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares mostraron el divertido momento y acotaron: “Carmen está con todo: busca chongo, le abrieron un Tinder y tiene cocinera nueva”.

El comentario de Alfa de Gran Hermano que ofendió a Carmen Barbieri

Sin duda, y con la competición cada vez más cerca del final, Alfa es uno de los posibles candidatos a ganar el exitoso reality de Telefé. De todas maneras, el participante es bastante odiado en el público general y sus comentarios suelen ser repudiados por los espectadores del programa. Una de las figuras que no ha ocultado su rechazo hacia el participante es Carmen Barbieri, que expresó su enojo por lo que había dicho Alfa recientemente sobre ella.

Sin pelos en la lengua, Carmen lanzó: “A Alfa le voy a hacer un juicio porque dijo que yo me había muerto. Mi mamá decía que, si soñaban eso, te alargaban la vida”, haciendo referencia a un sueño que contó Alfa a sus compañeros de la casa. Luego, cerró explicando que por más que lo del juicio no era cierto, no le gustó el comentario. “Si gana, le voy a hacer un juicio para sacarle plata. No, mentira, pero es feo lo que dice”, expresó.

