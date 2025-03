Los eventos deportivos y exclusivas galas son el lugar perfecto para demostrar los mejores looks de las celebridades, y Antonela Roccuzzo conoce muy bien esta dinámica. Por eso, la esposa de Leo Messi es una de las modelos y empresarias más vistas por los amantes de lo fashionista, ya que marca su estilo único y especial en cada ocasión a la que asiste. En los últimos días, fue al Miami Open, junto a su familia, y lució un look tendencia con el trench coat y los colores más pedidos de la temporada.

Antonela Roccuzzo

Trench coat y combinación de colores tendencia, el look de Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo es una fanática de la moda y de las tendencias. Su estilo elegante sport mezcla la comodidad de lo deportivo, y de los outfits ideales para las actividades más exigentes, con el lujo de los eventos nocturnos y las exclusivas marcas de ropa para las que es embajadora. La esposa de Leo Messi logra ubicar sus gustos dependiendo el lugar al que asiste, y marca lo mejor de la temporada con ellos, sin perder a sus favoritos de vista.

Antonela Roccuzzo

De esta manera, también invita a su familia a los mejores eventos deportivos. En el pasado fin de semana, fue vista con Lionel Messi, y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, en el Open de Miami para disfrutar de una de las semifinales entre Novak Djokovic y Grigor Dimitrov. La familia llamó la atención por su presencia y fanatismo por el tenis, pero la modelo se llevó los flashes por el increíble look de invierno que decidió mostrar para esta ocasión.

Antonela Roccuzzo, Leo Messi y sus tres hijos

Antonela Roccuzzo tuvo en cuenta los colores terrenales tendencia de la temporada, e hizo una combinación de jean oxford de tiro alto en blanco y un crop top en verde oliva. El mismo lo vistió con unas sandalias de plataforma, y accesorios dorados, entre los que llamaron la atención sus lentes de sol y una cartera en color negro con corra en dorado. Sin embargo, la estrella del look fue un trench coat en tono camel, que le brindaba un estilo casual, cómodo y megacanchero al look.

El look con el trench coat de Antonela Roccuzzo

En sus redes sociales, no tardaron en destacar la combinación como una de las ideales para la próxima temporada. Teniendo en cuenta los colores terrenales, y su amor por lo comfy, Antonela Roccuzzo logró armar uno de los looks más llamativos de los últimos días. La modelo, junto a su familia, se mostró contenta y entretenida con el evento de tenis más importante, y no dudó en utilizar la ocasión para darle un lugar especial a la moda, su ámbito favorito.

A.E