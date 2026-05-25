Así es la casa de Mery del Cerro y Meme Bouquet: arte, paredes que esconden juguetes y un bunker a medida

Mery del Cerro y Meme Bouquet mostraron cómo es su casa, un espacio donde el diseño industrial se combina con detalles familiares y rincones personalizados. La propiedad se destaca por ambientes que integran arte, soluciones de guardado ingeniosas y un búnker a medida, reflejando la identidad de la pareja en cada sector. Además, cada ambiente fue pensado para acompañar la dinámica cotidiana, con una estética coherente que se mantiene.

Arte, minimalismo y paredes que esconden juguetes: La increíble casa de Mery del Cerro y Meme Bouquet

Mery del Cerro y Meme Bouquet sorprendieron con la decoración de una casa que equilibra estética y funcionalidad, con espacios pensados para la vida cotidiana y la creatividad. Entre vestidores con estilos opuestos, un living que mezcla lo industrial con lo campestre y un playroom que guarda sorpresas, la propiedad se convierte en un recorrido visual lleno de detalles únicos.

La casa de Mery del Cerro y Meme Bouquet

La pareja compartió en reiteradas ocasiones imágenes de la imponente residencia que tienen en Nordelta, un proyecto que refleja tanto la estética industrial como la funcionalidad para la familia. Uno de los detalles que más llamó la atención fue el living comedor de la propiedad. Allí se aprecia una gran estufa de estilo industrial que se convierte en protagonista de estilo. El espacio se completa con un mueble para almacenar leña, reforzando el aire campestre y aportando textura visual.

La combinación de elementos industriales y detalles cálidos logra un ambiente acogedor. Además, Mery del Cerro y Meme Bouquet armaron un playroom especial para sus hijas, diseñado como un refugio multifunción. Revestido en madera petiribí, cuenta con muebles empotrados que facilitan el orden y puertas de apertura sencilla para fomentar la autonomía de las niñas. Este ambiente funciona como zona de juegos durante el día y como espacio de relax por la noche, con sillones en tonos suaves.

La casa de Mery del Cerro y Meme Bouquet

En el mismo sector del living, la pareja ideó un mueble que va de pared a pared, con una televisión de gran tamaño en el centro y compartimentos laterales con puertas adornadas en rejilla de mimbre. Allí se guardan los juguetes de sus hijas, desde pelotas de fútbol, muñecas y maquillaje infantil. Este detalle convierte al espacio en un verdadero núcleo familiar, donde la estética se combina con la practicidad.

Los vestidores y el búnker a medida de la casa de Mery del Cerro y Meme Bouquet

Las publicaciones también permitieron ver los vestidores de la pareja, cada uno con identidad propia. El de Meme Bouquet mantiene la línea industrial que atraviesa toda la casa, funcional y con estanterías abiertas que dejan las prendas a la vista. La iluminación focalizada fue clave en su diseño, permitiendo organizar la ropa por estilos. En contraste, el vestidor de Mery del Cerro es más angosto y está repleto de estantes y cajoneras. Su dinámica es más descontracturada, pensada para el uso diario y con todo al alcance de la mano.

La casa de Mery del Cerro y Meme Bouquet

El recorrido por la vivienda se completa con el búnker a medida del músico, un espacio que sus seguidores bautizaron de esa manera por su carácter único. Se trata de un estudio que combina lo funcional con lo estético, con un escritorio amplio con computadora de pantalla curva, teclado, mouse y notebook en soporte. La presencia de dos motocicletas dentro del ambiente refuerza la idea de refugio y lo distingue de cualquier oficina convencional. Además, tiene un hogar integrado para mantener la impronta rústica.

Cada espacio de la casa de Mery del Cerro y Meme Bouquet se destaca por la personalización de cada ambiente, manteniendo una impronta propia en cada rincón. Cada sector privilegia la amplitud y la luz natural, mientras que las habitaciones y los vestidores reflejan las gustos individuales de cada integrante de la familia. El resultado es una casa que conjuga rasgos industriales con toques rústicos, logrando un lenguaje visual coherente.

Mery del Cerro y Meme Bouquet sorprendieron al mostrar su casa, que combina diseño industrial, detalles familiares y espacios pensados a medida. La propiedad se distingue por ambientes donde conviven arte, rincones funcionales y soluciones creativas que acompañan la dinámica cotidiana. Entre vestidores con identidades propias, un playroom que guarda juguetes detrás de puertas de mimbre y un estudio que funciona como búnker personal, cada sector refleja la personalidad de la pareja.

VDV