Las vacaciones navideñas de Mery del Cerro en Nueva York: teatro en familia y un paseo inolvidable por Broadway

Las vacaciones navideñas suelen ser el escenario ideal para crear recuerdos inolvidables y Mery del Cerro lo demostró con creces durante su viaje a Nueva York. La modelo y actriz eligió la Gran Manzana para disfrutar de unos días especiales en familia y no dudó en compartir con sus seguidores las postales más encantadoras de esta experiencia, marcada por el espíritu festivo, el arte y la complicidad con sus hijas Mila y Cala.

El increíble paseo de Mary del Cerro

Desde el inicio del viaje, Mery del Cerro dejó en claro que el teatro sería uno de los grandes protagonistas de su estadía. En pleno corazón de Broadway, vivió una noche cargada de emoción, donde dejó todo plasmado en su cuenta personal de Instagram. “New York un sábado por la noche. Broadway, último día”, escribió la fashionista sintetizando la magia de un paseo que combinó luces, escenarios emblemáticos y la energía única que se respira en esa icónica zona de la ciudad.

Mery del Cerro junto a sus hijas, Mila y Cala | Instagram

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando la modelo se animó a rapear junto a su hija Mila en plena calle neoyorquina. Con total naturalidad y espíritu festivo, ambas se mostraron divertidas y relajadas, conectando con el pulso urbano de la ciudad y regalando una escena fresca al compás de una de las versiones de la canción de Navidad.

La pasión por el teatro no fue casual. Mila es una de las alumnas de Cris Morena en su escuela de comedia musical, un detalle que explica el entusiasmo compartido madre e hija por los escenarios y la actuación. Durante el viaje, esa vocación artística se transformó en un punto de unión familiar, reforzando la admiración mutua y el disfrute conjunto de cada espectáculo.

Mery del Cerro a pura diversión en Estados Unidos

En uno de los videos publicados, Mery del Cerro se mostró exultante tras una función en el teatro Broadway. “¡Qué bueno que estuvo Wicked! Estamos todos acá muy contentos y felices”, exclamó reflejando el clima general del viaje: alegría, emoción y la sensación de estar viviendo un momento especial en una de las ciudades más vibrantes del mundo.

Mery del Cerro | Instagram

El humor también tuvo su lugar durante la escapada. Fiel a su estilo descontracturado, la artista bromeó en una de las historias difundidas: “Cuando no querés pagar la luz para el contenido”. Allí se la podía ver escapando de un aro de luz led que giraba en círculos. Entre risas, chistes y complicidad, cada instante quedó registrado como parte de una experiencia única.

Así, Mery del Cerro cerró unas vacaciones navideñas cargadas de arte, amor y diversión, rodeada de sus hijas y del encanto incomparable de Nueva York. Entre Broadway, paseos nocturnos y momentos cargados de espontaneidad, la modelo dejó en claro que, más allá de los destinos soñados, lo más valioso del viaje fue compartirlo en familia.

