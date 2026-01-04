Así es la casa de Mery del Cerro y Meme Bouquet: renovación de todos los muebles, sala de juego para sus hijas y dos vestidores

Mery del Cerro y Meme Bouquet abrieron las puertas de su hogar y mostraron cómo transformaron su cara con muebles funcionales y espacios destinados para disfrutar de su vida en familia. Es así que, la modelo y el afamado DJ, dejaron ver en detalle las reformas de su hogar y los lugares más íntimos de su familia, equipada con materiales de primera calidad y una estética moderna estilo industrial, fusionada con guiños campestre.

Las hijas de Mery del Cerro y Meme Bouquet cuentan con un rincón de ensueño

La casa de Mery del Cerro y Meme Bouquet se convirtió en el reflejo perfecto de una renovación pensada para la vida familiar, donde el diseño acompaña el día a día sin resignar estilo ni funcionalidad. La pareja apostó por una estética minimalista e industrial, con un claro guiño campestre, priorizando materiales nobles, espacios funcionales y una distribución que contemple tanto a los adultos como a sus hijas, Cala y Mila.

Uno de los ambientes que más protagonismo ganó en esta transformación fue el playroom, concebido como un espacio de bienestar y ocio para las niñas. La célebre pareja eligió madera petiribi como material central, con muebles empotrados y puertas de fácil apertura que permiten que las nenas tengan todos sus juguetes al alcance de la mano, pero siempre de manera ordenada. La premisa fue clara: crear un lugar lúdico, seguro y práctico, donde el juego fluya sin desorden.

“Somos los papis felices que finalmente tenemos el play armado”, expresó la modelo en un video que compartió en su cuenta personal de Instagram, donde mostró el resultado final. Destacó especialmente que “no se ve ningún cable” y que el espacio terminó convirtiéndose también en un refugio para ellos. “Es el lugar más usado de la casa… al final también es nuestro playroom cuando las chicas duermen”, aseguró, remarcando que la posibilidad de mantener los juguetes organizados permite disfrutar del ambiente en familia.

La ambientación de esta sala de juegos se completa con una mesa maciza, pisos de parquet y sillones en tono nude, una paleta cálida donde predominan los colores madera. Todo combina con todo, generando una armonía visual que refuerza la idea de un espacio multifunción: de día, territorio de juegos; de noche, rincón de descanso y distención para los grandes.

Los dos vestidores de la casa de Meme Bouquet y Mery del Cerro

El vestidor de Meme Bouquet mantiene la línea industrial que atraviesa la casa. Amplio, funcional y con estanterías abiertas, fue diseñado para tener todas las prendas a la vista. “Las luces para mí eran clave”, explicó el también diseñador gráfico, al detallar cómo organizó su ropa por estilos y usos. Remeras oscuras y rockeras, camisas clásicas, abrigos, camperas de esquí, zapatillas y calzado urbano conviven en un espacio moderno, práctico y bien iluminado.

En contraposición, el vestidor de Mery del Cerro es más angosto y está repleto de estantes y cajoneras. A diferencia del orden casi milimétrico del de su marido, el suyo se muestra más descontracturado y desordenado, reflejando una dinámica distinta, pero igualmente funcional. Es un espacio pensado para el uso diario, donde prima la comodidad por sobre la exhibición, teniendo todo al alcance de la mano.

El recorrido por la casa se completa con un living comedor dominado por una gran estufa de estilo industrial y un mueble para almacenar leña, con los troncos a la vista, que refuerza el aire campestre. Los muebles de madera maciza, las alfombras que recubren el suelo y los amplios ventanales industriales aportan luz natural y calidez tanto de día como de noche.

De esta manera, Mery del Cerro y Meme Bouquet lograron un hogar pensado al detalle donde el diseño no es solo estético, sino también sumamente funcional a las necesidades de la convivencia en familia. Tal es así que el confort fue pensado para ellos y sus hijas, transformando su casa en una vivienda moderna, cálida y llena de estilismo.

