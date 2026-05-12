Mery del Cerro habló de sus problemas de salud: "No me venía sintiendo bien"

Mery del Cerro sorprendió en las últimas horas, mediante Instagram, al contar que no atraviesa por un buen momento personal. La actriz contó que comenzó a tener síntomas alarmantes que la llevaron a ocuparse de su salud a través de estudios y tratamientos.

El descargo de Mery del Cerro sobre su salud: "Entenderlo lo cambia todo"

La salud de Mery del Cerro generó preocupación entre sus seguidores luego de que compartiera un fuerte descargo en sus historias de Instagram. La actriz de Margarita (HBO Max) reveló que atravesó distintos malestares físicos y decidió realizarse estudios médicos para entender el diagnóstico.

A través de una imagen desde una clínica, Mery del Cerro se mostró recostada en una camilla mientras recibía suero por vía intravenosa. Sonriente, vestida con una blusa blanca y un chaleco marrón, la modelo se sinceró y explicó el difícil momento que está viviendo. "No me venía sintiendo bien y decidí entender qué me pasaba de verdad”, comenzó dejando en claro que venía atravesando síntomas que afectaban su bienestar diario.

Mery del Cerro

Luego, junto a la imagen que también mostraba el equipamiento médico detrás de ella y la vía colocada en uno de sus brazos, agregó: “Estoy haciendo un estudio súper completo de mi salud”. En este sentido, explicó que actualmente se encuentra siguiendo “un plan personalizado" según lo que su cuerpo necesita.

Lejos de alarmarse, Mery del Cerro intentó llevar tranquilidad y aseguró que se encuentra enfocada en mejorar su calidad de vida. “Recién empiezo, pero ya entenderlo cambia todo”, expresó con optimismo y esperanzada de que comenzara a sentirse mejor con el correr de los días.

Mery del Cerro habló de sus problemas de salud

Cuáles son los síntomas que padece Mery del Cerry y cómo es el tratamiento que inició para estar mejor

Más adelante, Mery del Cerro detalló que los problemas que detectaron los especialistas fueron “inflamación sistémica, falta de energía, dolor crónico y SIBO (impacto digestivo)”, una afección relacionada con el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado que puede provocar molestias digestivas y cansancio.

Además, la actriz enumeró el tratamiento que comenzó a realizar para sentirse bien: “Ya empecé con: sueroterapia (IV drips), protocolo antiinflamatorio y NAD (energía celular)”. También señaló que cuenta con “suplementación personalizada”, entre ellas vitamina D, y sesiones de kinesiología para tratar un dolor lumbosacro.

Como era de esperarse debido a su popularidad, la publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes no dudaron en enviarle mensajes de apoyo y buenos deseos en medio de este proceso de recuperación y búsqueda de bienestar integral. De esta manera, Mery del Cerro habló de sus problemas de salud y contó: "No me venía sintiendo bien". Sin embargo, sumó que inició un tratamiento para mejorar su estado llevando tranquilidad a los usuarios y sus seres cercanos.