De Griselda Siciliani a Juliana Gattas y Mery del Cerro, todos los looks black tendencia para una noche de música y diversión

El 23 de abril del 2026, las celebridades se reunieron en un increíble evento que fusionó glamour, diversión y la mejor música. De Griselda Siciliani a Juliana Gattas y Mery del Cerro, famosos de la televisión y la música argentina celebraron el cierre de la 5ta edición de CHANDON HOME EXPERIENCE by Argenta.ft. Para la ocasión, presenciaron la presentación en vivo de Fito Páez y disfrutaron de una noche única. Sin embargo, los expertos de la moda destacaron el total black como la elección favorita de muchos, o como un elemento clave para la combinación.

El look total black de Luz Gaggi / Créditos: Grupo Mass

El total black: la elección favorita de las famosas para una noche a pura música y diversión

El total black es una de las elecciones favoritas, ya que permite jugar con los diferentes detalles de las texturas de las telas. Es por eso que las famosas apuntan a un juego de looks negros, imponiendo su propia sensualidad y su apuesta personal. Por un lado, Griselda Siciliani y Cande Molfese dieron cátedra con un vestido, y jugaron con los accesorios que llevaban. La primera apostó por unas medias originales, mientras que la segunda por una campera XXL. Juliana Gattas fue por la sastrería, manteniendo la elegancia del evento y su amor por las prendas geométricas. Mery del Cerro se sumó a la tendencia del slip dress, y enamoró a todos con un lencero sensual.

Los total black de Griselda Siciliani y Juliana Gattas / Créditos: Grupo Mass

El total black de Cande Molfese / Créditos: Grupo Mass

El total black de Mery del Cerro / Créditos: Grupo Mass

Sin embargo, el negro también puede ser compañero de la tendencia de las transparencias. Esto permite un juego de colores, al mostrar la piel natural de la persona. Valentina acompañó a su novio, Valentín Yan, a la noche de Chandon y Fito Páez, y apostó por un look ceñido al cuerpo de encaje, donde marcaba la delicadeza y sofisticación con una atrevida apuesta nocturna.

El total black de Valentina, novia de Valentín Yan / Créditos: Grupo Mass

La temporada de invierno también invita a abrir las posibilidades de looks a otras texturas. El peluche sintético volvió a subirse entre los favoritos, y muchos lo acompañan con el negro. Tatu Glikman fue la primera de las total black en combinarlo con detalles blancos, en su gran tapado de pelo largo. Por su parte, Valentina Salezzi mantuvo el monocromático clásico, dejando que la importancia se la lleve su gorro abrigado y de peluche.

El total black de Tatu Glikman / Créditos: Grupo Mass

El total black de Valentina Salezzi / Créditos: Grupo Mass

El negro como complemento y las tonalidades oscuras de los colores

Sin embargo, el negro también es un gran compañero cuando se quiere destacar una prenda de color o de estampa. Algunas de las famosas se alejaron del total black, para imponer tendencias originales como el animal print o el 3D. Guillermina Valdés se la jugó por un conjunto de traje sastrero, y le dio el toque con su camisa de leopardo holgada, demostrando el glamour de la noche. Por su parte, Mica Riera fue por un top de rojo pasión de relieve y tiras delicadas. El mismo lo combinó con una pollera larga con tajo y una campera de peluche, destacándose con la fusión de varias tendencias.

El negro como complemento según Guille Valdes / Créditos: Grupo Mass

El negro como complemento según Mica Riera / Créditos: Grupo Mass

Los colores terrenales también son una buena combinación del negro, uniéndose al quiet luxury de las decoraciones hogareñas y pasándolo a la industria de la moda. Es así como algunas mujeres, como Gimena Accardi y Julieta Nair Calvo, sorprendieron con una prenda beige o arena, y le dieron contraste con un accesorio o agregado negro. Otras mujeres directamente optaron por no utilizar el black, y fueron por las tonalidades oscuras de algunos de los colores favoritos de todos.

El negro como complemento según Gimena Accardi y Julieta Nair Calvo / Créditos: Grupo Mass

El negro como tonalidad / Créditos: Grupo Mass

Las telas deportivas y las prendas informales volvieron a ser una de las elecciones principales de los famosos para los eventos de noche. En esta ocasión, donde la música y el baile eran principales, se destacaron los jeans originales, manteniendo siempre la búsqueda oscura de las prendas.

La tonalidad oscura según Zuzu Coudeu / Créditos: Grupo Mass

La tonalidad oscura según Maru Gandara y Coty Crotto / Créditos: Grupo Mass

Desde los monocromáticos, las transparencias hasta las tonalidades y juegos con accesorios, el negro fue el color clave que marcó a todas las famosas en el cierre de la 5ta edición de CHANDON HOME EXPERIENCE by Argenta.ft. Con una increíble presentación de Fito Páez, bebidas de lujo, la Maison Chandon se vistió elegante y chic, haciendo que la noche se vuelva una pasarela de tendencias y un evento de diversión para todos.

Créditos: Chandon by Argenta.ft

A.E