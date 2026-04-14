Mery del Cerro hizo una torta de cumpleaños casera para su hija y el resultado se llevó todos los aplausos

Mery del Cerro es una de las actrices más seguidas de las redes sociales, por sus constantes apariciones en novelas de éxito. Sin embargo, siempre le da una importancia especial a su familia, con la que comparte salidas y eventos importante, además de que son una compañía clave para cada uno de sus proyectos. Este 14 de abril, se celebra el cumpleaños de su hija más chica, Cala Bouquet, y la actriz no dudó en ayudarla a sorprender a sus compañeros de colegio. Por eso, le preparó una torta casera para soplar las velitas con ellos, y se terminó llevando los aplausos.

Mery del Cerro, Cala Bouquet

Así fue la torta de cumpleaños casera que Mery del Cerro hizo para su hija Cala

Las celebridades no dudan en darlo todo por sus hijos, y muestran su cariño a través de sus talentos culinarios o artesanías para los eventos especiales de los menores. Es así como las postales de todo lo que realizan por ellos se vuelve tendencia y centro de debate de los usuarios de las redes sociales. Sin embargo, entre algunos intentos graciosos o sorpresas inesperadas, Mery del Cerro se destacó al mostrar la torta casera de cumpleaños que preparó para una de sus hijas.

Cala, la menor de las dos, cumple 6 años este 14 de abril, y quiso compartirlo con sus amiguitos y compañeros. Es por eso que, tras un desayuno en su honor, la actriz decidió prepararle un postre para que lleve al colegio. Así, compartió en sus historias de Instagram, dos tortas de dulce de leche, con decoración de chocolate y gratinas. La temática de My Little Pony fue el eje central de la torta, que se llevó la sorpresa y los aplausos de sus seguidores. "Obra de arte para la princesita y sus amigos del cole", escribió emocionada, mientras llegaban los "me gusta" por cómo había quedado.

La torta de cumpleaños casera que Mery del Cerro hizo para su hija Cala



El tierno mensaje de Mery del Cerro por el cumpleaños 6 de Cala

Mery del Cerro no duda en hacer del cumpleaños de sus hijas un evento especial, también porque es un día donde nota lo mucho que crecieron. Es por eso que su sorpresa ante lo grandes que están se vuelve mensaje tierno que les deja en las redes sociales.

Al comienzo del día, la actriz compartió una foto de Cala en el desayuno, con una pequeña torta con forma de corazón. De la misma, salía un cartel de celebración, y junto a ella estaba el regalo que había recibido de parte de su familia. "¿En qué momento pasaron 6 años? Te amo, mi bebita eterna", escribió con sentimiento. Al mismo tiempo, compartió un video de la pequeña, cuando era más niña, y se emocionó ante el recuerdo. "Me destruye en mil pedazos", expresó, y enterneció a sus seguidores.

El tierno mensaje de Mery del Cerro por el cumpleaños 6 de Cala

Sin embargo, y además de los regalos que le entregó en el desayuno, Mery del Cerro decidió sorprender a su hija con una torta de cumpleaños casera, para que comparta con sus amiguitos. La misma se robó los aplausos y halagos de los usuarios, quienes no conocían del talento culinario de la actriz. Ella no duda en darle todo lo que puede a sus hijas, y en cumplir sus sueños en cada uno de los detalles para sus días especiales.

A.E