Después de más de cuatro años, la investigación por la muerte de Natacha Jaitt continúa, y este miércoles, su hermano Ulises confirmó que la Justicia accederá a su tablet para buscar nueva información.

Sin embargo, Ulises Jaitt reconoció en diálogo con TN que esto no le serviría: "Esto no nos sirve. El equipo pasó durante casi 5 años, por las manos de la Policía Bonaerense, Policía de la Ciudad de Bs As, Gendarmería y la Justicia".

Natacha junto a su hermano Ulises.

Por otro lado, Luis Ventura también habló del contenido que estaba en el dispositivo y reveló que él lo vio: "Voy a decir una cosa, no sé si es el mismo aparato o no, pero yo vi, en Honduras y Fitz Roy, material que había en una tablet. Ella vino a ofrecerme y me dijo ‘tengo esto para mostrarte’".

Ventura reveló que vio el contenido de la tablet.

Por último, el periodista explicó por qué no acepto la información que Natacha le ofreció: "Yo en ese no me quería meter", porque la tablet tendría información demasiado confidencial.“Yo lo que le dije es ‘Mirá, no vayas con esto encima porque es un riesgo’”, cerró en A La Tarde.

Recientemente, el celular de Natacha Jaitt se activó

Recordemos que hace unas semanas, se habían encendido las alarmas, luego la familia de Natacha se dieran cuenta de que se activó su cuenta de Telegram. La misma se abría activado el 12 de abril a las 20:45. Ulises Jaitt, fue el que se pronunció al respecto y denunció una presunta manipulación del teléfono que está secuestrado desde el fallecimiento de su hermana.

Ante la denuncia pública, la fiscalía especializada comprobó que existe un usuario en WhatsApp asignado a ese número telefónico activo a la fecha y que la persona que aparece en la fotografía de perfil es alguien cuya identidad se desconoce, pero no sería el teléfono de Natacha.