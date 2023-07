Catalina, la hija mayor de Santiago Del Moro, abrió su Instagram y se lanzó como modelo

Santiago Del Moro se convirtió en papá por primera vez en agosto de 2010 cuando nació Catalina Del Moro. Luego, recibió a Amanda en 2013 y a Santa hace apenas un año y cuatro meses.

El conductor siempre dejó en claro que su familia es su prioridad y esporádicamente comparte alguna imagen de ella en sus redes sociales.

Esta vez, como todo papá orgulloso, publicó una de su hija mayor que se abrió una cuenta de Instagram.

Santiago Del Moro.

Catalina Del Moro, fan de la moda

Si bien Catalina Del Moro ya tenía una cuenta, no la usaba públicamente. Esta tarde, la hija de Santiago Del Moro la abrió para mostrar su primera publicación de la mano de una marca de indumentaria para adolescentes.

Catalina Del Moro.

En la imagen, se ve a la teen con una campera de "Como quieres", modelo Estocolmo. Según la web oficial de la marca, es de corderito y microfibra de poliéster, forrada en tafeta con relleno de guata siliconada. Tiene mangas y bolsillos matelaseados y cuenta con cierre delantero y botones en los bolsillos.

La campera de Catalina Del Moro.

También señalan desde la marca que la prenda lleva cordón elástico en la cintura, con reguladores, para un mejor ajuste. Está disponible en color verde petróleo, marrón y beige, como la que luce Catalina Del Moro. El precio de la campera es de $39.900.

Catalina Del Moro.

"Hey, Catalina. Welcome to the Team (Bienvenida al equipo", le escribieron desde la marca a la hija de Santiago Del Moro.

Por su parte, el conductor, compartió la imagen en sus Historias de Instagram.