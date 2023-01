Catherine Fulop quiere ser abuela y así se lo pidió a Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Como la mayoría de los argentinos y usuarios de Internet, Catherine Fulop es una fiel defensora de la relación entre su hija, Oriana Sabatini y el futbolista campeón del mundo, Paulo Dybala. Tanto es el amor que le tiene a la pareja que ya no puede evitar expresar sus ganas de ser abuela.

Esta semana, Oriana y Paulo publicaron distintas fotos en las que se los veía sosteniendo en brazos a una recién nacida. La bebé en cuestión es Bella, la hija de la modelo Alice Campbello y el futbolista Álvaro Morata. Los padres eligieron a la pareja para ser los padrinos de la niña y, muy emocionados, compartieron el momento en Instagram. Rápidamente, las redes estallaron de ternura por las fotos, elogiando a la pareja y su vínculo y la belleza de las postales.

Junto a las cataratas de posteos, Cathy Fulop no se quedó atrás y mostró su reacción y les hizo un pedido muy especial a ambos. En su Twitter citó la foto y comentó: “¡Basta! ¡Ya quiero mis nietos!”, sumando un emoji expresando su enojo y desesperación.

El pedido de Catherine Fulop a Oriana y Dybala.

Paulo y Oriana no respondieron públicamente al pedido, pero sin dudas Catherine no es la única internauta que no puede esperar a que la pareja finalmente decida agrandar la familia.

El cambio de look de Oriana Sabatini

Oriana nunca tiene miedo de arriesgarse y cambiar su apariencia y parece ser que la cantante nunca da un paso en falso. En esta ocasión, la hija de Catherine Fulop compartió en redes su última transformación.

Sabatini aprovechó el lanzamiento de su nuevo tema para cambiar su look y, esta vez, se trata de un flequillo que lució en fotos con un recogido en el resto del cabello. Las reacciones no tardaron en llegar, entre ellas, las mujeres de la selección argentina Caro Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico, y Camila Galante, la pareja de Leandro Paredes. Por su parte, Caro comentó: “La más linda”, mientras que Camila optó por comentarle unos emojis expresando lo mucho que le gustó cómo le quedó el cambio de look.

H.O