Cecilia Bolocco abrió las puertas de su nuevo negocio en Chile: “Mi amor, Pepo, hace que se cumpla”

Cecilia Bolocco presentó un nuevo capítulo en su trayectoria con la apertura de un espacio concebido para la moda en Chile. La iniciativa surge como resultado de meses de trabajo y planificación, y se proyecta como un lugar destinado a la creación de colecciones junto a su equipo. Con esta propuesta, la diseñadora reafirma su vínculo con la industria y abre un camino que combina experiencia, innovación y futuro. El proyecto fue pensado para potenciar la creatividad en un entorno especialmente diseñado para ella.

El nuevo negocio de Cecilia Bolocco en Chile que une su proyección con su amor por la moda

Cecilia Bolocco dio a conocer un proyecto que marca un hito en su carrera: la construcción de un taller propio en Chile. El espacio fue diseñado para potenciar la creatividad y el desarrollo de nuevas colecciones, integrando áreas de confección, fitting y dirección ejecutiva. La apertura refleja la continuidad de una trayectoria que se renueva con propuestas pensadas para consolidar su visión en la moda. Este nuevo entorno se convierte en un punto de encuentro entre tradición y modernidad, pensado para acompañar cada proceso creativo.

Cecilia Bolocco

En las últimas horas, la reconocida modelo compartió en sus redes sociales un video donde se podía ver su emoción por la preparación de un nuevo emprendimiento. Después de meses de planificación y trabajo, la propuesta se materializó como un lugar concebido para la creación y el desarrollo de futuras colecciones, un sueño que la acompañaba desde hace tiempo. En sus publicaciones, expresó la alegría de estar viviendo este momento y destacó el apoyo de su esposo, José Miguel “Pepo” Daire, quien fue clave para que el proyecto avanzara.

"¡No me van a creer en el proyecto en el que he estado trabajando los últimos meses con tanto amor! ¡Jamás pensé que a mi edad seguiría tan llena de proyectos y de entusiasmo! Y lo que más me emociona es que mi amor Pepo Daire no deja de apoyarme y hacer que se cumplan!”, escribió Cecilia Bolocco en redes sociales, reflejando la importancia de la complicidad en este proceso. El atelier fue diseñado para ser un espacio integral de trabajo, donde la funcionalidad y la estética se complementan.

Nuevo negocio de Cecilia Bolocco en Chile

En las grabaciones que mostró en su Instagram, se pudo ver que la estructura se compone de dos módulos principales y un sector privado. El primero está destinado a la confección y el trabajo técnico, con mesas amplias para corte de telas, maquinaria y estanterías para insumos. El segundo módulo se orienta a fitting y conceptualización, con áreas para pruebas de vestuario, percheros organizados y una mesa central para reuniones. El sector privado, reservado como oficina personal de la ex Miss Universo, ofrece un ambiente sereno para la dirección y momentos de introspección.

El nuevo negocio de Cecilia Bolocco: Un espacio pensado para la creación y la inspiración

La propuesta arquitectónica del taller de Cecilia Bolocco busca estimular la creatividad diaria. Cada detalle fue pensado para desarrollar colecciones con comodidad y dinamismo. La amplitud visual y la disposición de los módulos permiten que las ideas fluyan, mientras que los materiales elegidos refuerzan la identidad de un lugar destinado a la moda. La integración de áreas abiertas y privadas asegura un equilibrio entre colaboración y concentración, potenciando la creatividad constantemente.

Nuevo negocio de Cecilia Bolocco en Chile

Más allá de la funcionalidad, el atelier representa un sueño personal que la presentadora había imaginado durante años. La posibilidad de contar con un espacio propio le brinda libertad para experimentar con nuevas siluetas, texturas y paletas de color, consolidando su visión como diseñadora. La iniciativa también reafirma su compromiso con la moda chilena y con la proyección internacional de sus creaciones. Las imágenes que compartió dejaron ver cómo ella está involucrada en cada paso, desde el diseño hasta la planificación.

El apoyo de Pepo Daire fue fundamental en cada etapa del proyecto. Su presencia constante y su impulso motivaron a Cecilia Bolocco a dar el paso definitivo. La pareja, que comparte proyectos de vida y trabajo, encontró en este atelier una nueva oportunidad para crecer juntos, fortaleciendo la complicidad que los caracteriza. La iniciativa refleja cómo el acompañamiento personal puede convertirse en un motor para la concreción de grandes ideas.

Cecilia Bolocco y Pepo Daire

Cecilia Bolocco presenta una nueva etapa en su trayectoria con la apertura de un espacio creativo en Chile, pensado para acompañar el desarrollo de sus colecciones. El proyecto surge tras meses de planificación y trabajo, y se materializa como un lugar donde la diseñadora puede potenciar la creación junto a su equipo. La propuesta integra funcionalidad y estética, con ambientes diseñados para estimular la inspiración y consolidar su visión en la moda.

VDV