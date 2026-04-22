El polémico vínculo entre la nueva novia de Marcelo Tinelli y Cecilia Bolocco

Luego de que se confirmara la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, comenzaron a circular con fuerza versiones sobre un nuevo vínculo en la vida del conductor. Aunque él se mostró cauto y evitó confirmar un romance, su cercanía con Rossana Almeyda despertó rumores que rápidamente escalaron en el mundo del espectáculo.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

En ese contexto, una revelación inesperada sumó un nuevo capítulo a la historia. Lo que parecía ser simplemente un posible nuevo vínculo amoroso de Marcelo Tinelli, derivó en una trama mucho más compleja, con nombres propios de peso y conexiones que no pasaron desapercibidas.

La conexión entre Marcelo Tinelli y Cecilia Bolocco

Fue Ángel de Brito quien dio a conocer el dato que cambió el eje de la conversación sobre la vida sentimental de Marcelo Tinelli. Al aire, el conductor reveló: “Me están contando que la actual de Tinelli, Rossana Almeyda, es la ex del actual marido de Cecilia Bolocco”. La frase no tardó en generar repercusión, ya que establece un vínculo indirecto entre el conductor argentino y la ex Miss Universo.

A partir de esa información, el periodista fue más allá y sintetizó la situación con una frase que rápidamente se volvió viral: “Así que están emparentados Tinelli y Bolocco”. Si bien se trata de una relación lejana y no directa, el dato generó sorpresa por lo inesperado del cruce entre ambas figuras.

Cómo se conocieron Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda

El contexto suma aún más interés a la historia. Según trascendió, Rossana Almeyda habría sido presentada en el círculo de Marcelo Tinelli a través de contactos en común, donde incluso aparece el nombre de Pampita. En ese sentido, Ángel de Brito también deslizó: “La pareja de Bolocco es chilena y ella no sé si también lo es porque Pampita tiene muchas amigas de Chile”, aseguró.

Marcelo Tinelli

Mientras tanto, el presente de Cecilia Bolocco también fue parte de la conversación. El periodista destacó: “Cecilia está casada actualmente con el empresario chileno José Patricio Daire y me dijeron que está enamoradísima y que el tipo es un amor, que la acompaña a todos lados”. Por su parte, aunque Rossana Almeyda ya apareció en una foto familiar junto a Marcelo Tinelli, el conductor se encargó de negar el romance.