Así es la mansión de lujo de Cecilia Bolocco: vista panorámica, decoración contemporánea y mucho glamour

Las celebridades son grandes influencias del glamour y la elegancia, no solo en la moda que llevan, sino también en sus casas y cómo las decoran. Por eso, al mostrar la intimidad con postales en familia, también revelan algunos tips de deco que enamoran a todos. Cecilia Bolocco hizo un paseo de fotos en redes sociales sobre su Semana Santa, y mostró la decoración en el interior, coronándose nuevamente como una influencia con su mansión de lujo.

Cecilia Bolocco

Así es la glamourosa casa de Cecilia Bolocco

Cecilia Bolocco no duda en mostrar la elegancia y sofisticación en todos los ámbitos de su vida. Es así como mantiene una mansión de lujo, inspirada en la decoración contemporánea, el minimalismo y su conexión con el estilo romántico y la naturaleza. En un posteo sobre su Semana Santa, abrió las puertas de su hogar, que se caracteriza por tener colores terrenales y arena, y paredes de piedra, muy ligados a una fusión entre lo moderno e histórico.

La mansión de Cecilia Bolocco

En su mayoría, sus muebles son de madera clara, manteniendo el lujo silencioso de la temporada, pero rompe con el minimalismo clásico al agregarle libros, cuadros y flores de colores. Tanto en su espacio exterior como en su living, busca llenar su casa de naturaleza sin perder el gran espacio que tiene para hacer las reuniones familiares. De esta manera, la luz natural es una protagonista del espacio, sobre todo con un gran ventanal que permite tener una vista panorámica.

Cecilia Bolocco: una influencia de la moda y el glamour

Cecilia Bolocco es una reconocida influencia de la moda elegante. Ella fue la primera y única chilena en ganar Miss Universo en 1987, e impulsó su vida a la lucha contra el cáncer, incluso poniendo en subasta sus propias prendas fashionistas. Sin embargo, ella sigue manteniendo su unión con esta industria, a través de su marca de ropa y posteos en redes sociales.

La modelo se caracteriza por lucir trajes sastreros, que marquen su figura y su rol como fuerte empresaria chilena. Sin embargo, en ocasiones, opta por un jugado vestido sensual que demuestra su presencia y amor por las tendencias. Sus looks mantienen la monotonía de los colores, que acompañan su elegancia y sofisticación al momento de presentarse en cada evento público o reunión con la familia, sin perder el recuerdo de lo que significó para ella volverse Miss Universo.

Cecilia Bolocco

Es así como mantiene este estilo en sus looks, pero también en la decoración de su casa. En los últimos días, volvió a mostrarle a sus seguidores la intimidad de su hogar, donde la conexión con la naturaleza, las vistas panorámicas y la decoración contemporánea fueron una gran elección para marcar el glamour que Cecilia Bolocco tiene en su mansión. Los expertos no tardaron en halagarlo, y se encontraron fascinados con algunas de estas ideas que propuso.