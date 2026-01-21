Así es la lujosa casa de verano de Cecilia Bolocco, exesposa de Carlos Menem: diseñada por ella misma, vista al mar y cocina amplia

Cecilia Bolocco, exesposa de Carlos Menem, mostró su lujosa casa de verano, un espacio concebido por ella misma y pensado para disfrutar de la tranquilidad frente al mar. La residencia se distingue por su diseño personal y por ambientes que reflejan comodidad y amplitud. Con un estilo mediterráneo que se integra al entorno natural, cada rincón fue proyectado para aprovechar la luz y la vista.

Con vista al mar y diseñada por ella misma, la casa de Cecilia Bolocco en Chile

Cecilia Bolocco, exesposa de Carlos Menem, reveló cómo es su lujosa casa de verano, una propiedad diseñada con detalles únicos que resaltan la vista privilegiada hacia el océano y la amplitud de sus espacios interiores. La construcción refleja su propio criterio estético, con ambientes luminosos y cálidos que invitan al descanso.

Cecilia Bolocco

La ex Miss Universo tiene una residencia de verano que se convirtió en uno de los espacios más comentados de su vida personal en el último tiempo. Ubicada en el exclusivo barrio de Zapallar, en la región de Valparaíso, la increíble propiedad refleja tanto su estilo como su visión personal, ya que fue diseñada por ella misma.

Ubicada en una zona privilegiada de la zona costera de Chile, la casa de Cecilia Bolocco está rodeada de naturaleza y con una vista directa al mar. Este detalle permite que cada ambiente cuente con vistas abiertas hacia el horizonte, donde la luz natural y el sonido son protagonistas. La ubicación no solo garantiza privacidad, sino también un entorno ideal para el descanso.

La casa de Cecilia Bolocco en Chile

La residencia combina un diseño mediterráneo con detalles contemporáneos. Los tonos cálidos y grisáceos predominan en la decoración, aportando una atmósfera acogedora y sofisticada. A diferencia de otras casas de celebridades que optan por el minimalismo absoluto, la modelo eligió un estilo más personal.

La cocina de Cecilia Bolocco se convirtió en el corazón de la casa

Uno de los ambientes más destacados es la cocina amplia, diseñada para ser práctica y cómoda. Allí se combinan materiales modernos con detalles clásicos, logrando un espacio ideal para compartir comidas y preparar recetas en compañía. La amplitud del lugar refleja la importancia que Cecilia Bolocco le da a la vida familiar y a los momentos cotidianos.

La cocina de Cecilia Bolocco

La propiedad cuenta con un sofisticado sistema de seguridad, un aspecto clave para garantizar la tranquilidad de la presentadora y su familia en un entorno tan exclusivo. Este detalle reforzó la idea de que la residencia se volvió un verdadero refugio tanto para ella como para toda su familia, pensado para disfrutar de sus vacaciones sin preocupaciones.

Más allá de su arquitectura, la casa se transformó en un punto de encuentro donde su hijo y sus familiares disfrutan estar. Allí, Cecilia Bolocco comparte momentos con amigos y seres queridos, lejos del ruido de la ciudad. Las reuniones en el quincho, las tardes en la terraza y las comidas en la cocina son parte de la rutina veraniega que ella misma comparte en sus redes.

Cecilia Bolocco

Cecilia Bolocco, exesposa de Carlos Menem, mostró su lujosa casa de verano, un proyecto que refleja su propio estilo y dedicación. Diseñada por ella misma, la residencia se distingue por la amplitud de su cocina y la vista privilegiada al mar, convirtiéndose en un espacio pensado para disfrutar de la temporada estival en compañía de su familia.

VDV