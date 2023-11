Cecilia “Caramelito” Carrizo, quien se destacó por ser animadora infantil en los años 90 y 2000, se pronunció sobre el reciente romance de Coco Sily, tres meses después de poner fin a la breve relación que vivieron en medio de una crisis con su esposo, Damián Giorgiutti.

En una entrevista con Intrusos, Caramelito expresó su alegría por el nuevo capítulo sentimental de Coco Sily, destacando su aprecio por él: "Me alegra mucho por él, porque es una persona muy buena y que quiero mucho". La animadora reveló que se enteró de la noticia a través de las redes sociales de la radio donde ambos trabajan, ya que Coco lo compartió en su programa.

Respecto a su relación actual con Coco en el ámbito laboral, Caramelito comentó que no tocan el tema de su vida sentimental: "No hablamos de esto. Hablamos de trabajo, de cosas de la radio. Pero me enteré que está de novio y me alegré por él. Lo vi en las redes de la radio, porque lo contó en su programa".

Cómo quedó la relación entre Caramelito y Coco Sily

Cecilia Carrizo enfatizó la buena relación que mantiene con Coco: "Coco es una persona que quiero mucho y sé que él también me quiere a mí. La relación que tenemos no es incómoda. Nosotros compartimos un tiempo, los dos sabiendo muy bien lo que le pasaba al otro. Nos acompañamos en esos momentos que nos tocó. Fue muy lindo y muy bueno".

Caramelito y Coco Sily

Cecilia “Caramelito” Carrizo también compartió detalles de su presente personal, confirmando su reconciliación con Damián Giorgiutti, el padre de sus hijos: "Yo estoy muy contenta con Damián, quien fue mi pareja durante 25 años. Tuvimos ese tiempo en el que nos separamos y ahora estamos muy bien". Caramelito dejó en claro que, a pesar de las peleas con su marido, actualmente están pasando un gran momento juntos.

SDM