Luego de la polémica ruptura que protagonizó junto a Coco Sily, Cecilia "Caramelito" Carrizo participó en el programa de Georgina Barbarossa en Telefe y tuvo un fuerte cruce con Analía Franchín, que la increpó por su decisión.

La pregunta de la panelista de A la Barbarossa que desencadenó el tenso ida y vuelta fue: "Es muy técnico lo que te voy a preguntar, porque yo los vi en los Martín Fierro on fire. Era una cosa así, que se comían con la mirada. ¿Cómo se hace para terminar una relación, pero vos a esa persona la estabas deseando, y ahora seguís trabajando con él, cómo se reprime ese deseo?".

Caramelito en A la Barbarossa.

Al escucharla, Cecilia le respondió tajante: "Analía te quiero decir algo, todas las palabras que vos pones. Las pones desde tu apreciación, vos no estás adentro mío, ni en mi mente, ni en mi corazón, ni en mi cuerpo. Entonces, yo entiendo perfecto tu descripción desde tu percepción. Si vos queres, preguntarme, qué siento, qué sentí o si querés decí vos, lo que yo sentí, o lo que vos ves que yo sentía".

Analía Franchín intentó calmar las aguas y le comentó: "No te sientas atacada. Es que la otra vez, hicimos una apreciación muy linda sobre la relación de ustedes. Además, debe ser difícil, seguir trabajando con esa persona". Por último, Cecilia Carrizo aclaró: "No me siento atacada, y para mí no es para nada difícil trabajar con Coco, porque es una persona que yo adoro, y voy a adorar toda mi vida, y que nos acompañamos en un rato de mi vida, desde el amor más hermoso, y más verdadero".

¿Qué dijo Coco Sily sobre su separación?

Hace unos días, Coco rompió el silencio a través de un mensaje que le envió a Oscar González Oro en Nosotros a la Mañana y el conductor lo leyó al aire. "Coco me puso, ‘’Te amo, Negrito, pero no quiero salir a decir nada, vos sos mi amigo y te adoro’’, comenzó el conductor.

Sin embargo, Coco Sily dejó en claro que su reciente ruptura lo había afectado, ya que el siguiente mensaje que leyó Oscar Gonzáles Oro fue: ‘’Pero no voy a salir porque me duele’’.

J.C.C