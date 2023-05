La "Nena de Argentina", María Becerra, reveló que hace algunos años, cuando aún no era tan conocida, audicionó para la exitosa serie de Fito Páez, "El amor después del amor". Sin embargo, la artista no quedó seleccionada y terminó convirtiéndose en una de las estrellas más importantes de nuestro país.

Mientras promociona la canción que creó para la película Rápidos y Furiosos X, la cantante recordó cuando quería ser actriz. En ese contexto, en una nota con Clarín, María fue consultada por la serie de Fito Páez, el nuevo éxito de Netflix.

Imagen promocional de la serie.

María Becerra y su participación en el casting de la serie de Fito Páez

Pero Becerra sorprendió a todos sus seguidores con su respuesta: "No la ví, todavía. La quiero ver. Me hablaron muy bien. De hecho, yo había hecho el casting en su momento para la serie". A pesar de que la cantante no pudo revelar para qué personaje se había probado, si dio algunos detalles de la experiencia: "No se puede decir cuál, porque no quedé. Pero sí, fue hace como 4 años más o menos. Yo ni siquiera hacía música, nada. Y no quedé, obviamente. Pero bueno, pasó todo lo de la pandemia y pensé que no se iba a hacer nunca".

María junto al cast de Rápidos y Furiosos x.

Por último, María confesó que le gustaría hacer una serie sobre su vida, cómo lo hizo Fito Paez. "Me encantaría, de hecho creo que sería muy interesante y hay muchas cosas para contar. Por el momento estamos grabando un documental, hace como dos años, y creo que va a llevar bastante más tiempo todavía. No tiene nombre por el momento, seguro va a ser algo como La Nena de Argentina", explicó la intérprete, que hace poco conoció al famoso actor Vin Diesel.

¿Qué compartió la artista sobre su encuentro con Vin Diesel y Michelle Rodríguez?

En diálogo con Gente, María Becerra habló sobre cómo conoció a los actores de "Rápidos y Furiosos X". "La verdad que Vin y Michelle son dos copados, gente muy buena, muy humana y muy genuina. No lo sentí nada forzado y siento que es algo a destacar, algo que hay que valorar. Porque en un mundo como Hollywood siento que es complicado encontrar gente así.", detalló la nacida en Quilmes.

Luego, explicó lo cómoda que se sintió con el actor: "No estoy muy metida en Hollywood, pero debe ser complicado. Ellos fueron muy sencillos... para mí estar con Vin Diesel fue como estar hablando con mi tío", afirmó.