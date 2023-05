Fabiana Cantilo generó controversia días atrás cuando arrojó su primera crítica hacia "El Amor Después del Amor", la serie biográfica de Fito Páez que estrenó en Netflix y se convirtió entre las más vistas de la plataforma.

En medio de las repercusiones, Cantilo apuntó contra la serie y dio su opinión. A través de sus historias de Instagram, Fabiana aseguró: "Primera declaración sobre la serie. Yo, además de hacerle coros a Fito y coros a Luis (Spinetta), tenía una vida y una carrera. Entre todo ese quilombo, yo ensayaba, componía, tenía bandas y grababa discos", comenzó en su descargo.

Las declaraciones de Fabiana se replicaron rápidamente y recibió todo tipo de críticas a las que decidió hacer frente el pasado domingo. La cantante compartió en sus redes sociales que se reunió con Mica Riera, quien hace de ella en la serie, y dio por cerrado el conflicto.

“¿Quién vino a tomar el té? ¡Mi doble! Bueno, desmintiendo los rumores de ¡cualquier cosa! ¡Yo me tuve que quedar callada porque cada cosa que hablo…! Nosotras nos amamos, estamos re agradecidas con la serie", dijo Cantilo mostrándose muy contenta junto a la actriz.

"Y todo lo que dijeron son pavadas. Prensa amarilla, verde, colorada. Pero bueno, acá estoy con mi yo más joven y vamos a chusmear Buenas tardes”, cerró.

La palabra de Mica Riera sobre Fabiana Cantilo

Previo al estreno de la serie, Mica Riera habló con CARAS en donde reveló el encuentro que tuvo con la artista mientras se encontraba preparándose para interpretarla en la serie.

"A Fabi la conocí, desde la producción me dijeron: 'Che, ¿te interesa conocerla a Fabi?' No solo me interesaba, quiero, lo voy a hacer. Y fui a la casa…ella se había acostado tarde porque había visto una serie, que a ella le encanta ver las series. Se quedó toda la noche viéndolas. Y llego, me abrió la puerta, toda dormida, chocándose con todo. 'Perdón, perdón, me acosté tarde, no sé qué', me decía. Y yo me acuerdo que miraba todo eso y no lo podía creer, ella sola es un personaje y todo eso obviamente que lo usé. Para mí ella es mágica, es un ser humano elevado, pero porque ella misma es una persona que atraviesa, es resiliente, conocerla fue mágico e indispensable para hacer el personaje.

