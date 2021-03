Celeste Muriega reveló detalles sobre su vínculo con Hernán Drago

Celeste Muriega y Hernán Drago están en la mira de todos luego de que trascendieran fuertes rumores de que estarían comenzando una relación.

Desde hace semanas que se habla de ellos luego de que quedara evidente la buena onda que manejan en su participación de Bienvenidos a bordo. Ahora, Celeste, quien está soltera, habló del vínculo que mantiene con su colega y sembró más interrogantes sobre la relación.





"Se fue dando que de a poco, fuimos teniendo buena onda, charlando cada vez más en los cortes. Había bastante afinidad... Nos empezamos a cruzar en el programa el año pasado. Lo que sí empezó a pasar durante el verano es que yo no tenía el auto porque lo dejaba en Carlos Paz y cuando venía para acá él se ofrecía a llevarme a casa”, reveló en Intrusos.

“Nunca charlamos sobre eso, de hecho nunca pensé que iba a prender la TV algún día y verlo. Esto no salió de ninguno de los dos lados porque estamos bien así, con estas cosas de vivir el momento”, confesó la modelo.

Luego, con picardía, Celeste dejó entrever que la relación con Drago se está encaminando: "Estuve siete años en una relación muy intensa, me separé hace un año y a mí me cuesta mucho entablar un vínculo con alguien. No le abro las puertas de mi casa a cualquiera... Pasaron muchos mates y muchas charlas para llegar al sushi”, cerró.

Hernán Drago habló de su vínculo con Celeste Muriega

Días atrás, Hernán Drago también se animó a hablar sobre la relación con Celeste Muriega. En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, Drago se animó a definir a su compañera de trabajo y contó cuál es la verdad de su vínculo con ella. “Me quieren poner de novio, en su momento aclaré lo de Maglietti y ahora me toca aclarar lo de Celeste Muriega“, comenzó diciendo el artista.

“Mi corazón está bien y en los últimos dos años estuvo lastimado por mi separación después de veinte años. Mi corazón está mejor que hace un tiempo atrás. Ahora mi corazón está solo y sigue buscando el equilibrio. No estuve con Maglietti ni tampoco estoy con Muriega. No hay romance“, afirmó y luego se refirió a ella.

“Es una chica que es soltera y yo estoy soltero. Tomamos unos mates y lo pasamos muy bien", aseguró.