A cuatro meses de oficializar su relación, Celeste Muriega y Christian Sancho anunciaron que se casan.

La pareja se conoció durante el verano tras compartir elenco en la obra Sex, y ahora están listos para dar el siguiente paso. En una entrevista con Intrusos, la dupla reveló la feliz noticia.

"Me dijo ¿Te casarías conmigo? Yo obviamente, sin dudarlo, dije que sí", contó Celeste. "¿Vos me estás tanteando o me lo estás preguntando de verdad?", fue la consulta que inmediatamente le hizo al actor tras la propuesta. "A mí me encantaría casarme con vos", le dijo Sancho sin dudarlo.

La pareja, que ya está conviviendo, planea casarse en 2023 y que previo a eso harán una fiesta de compromiso con familia y amigos de cara al gran día.

Cómo nació la historia de amor de Celeste Muriega y Christian Sancho

La pareja está viviendo un gran presente sentimental y tiempo atrás habían confirmado a CARAS qué fue lo que le desencadenó este romance. "Me llamó mucho la atención el 6 de enero, el día del estreno, cuando después de la función salimos del teatro y me invitó a tomar un helado. Me pareció original la propuesta. Fue todo muy orgánico, nos quedamos hablando como tres horas", contó Celeste sobre su primera cita con el actor.

"Es hermoso conectar con una persona como Celeste. Hay noches en las que hacemos tres funciones. En ese período que comienza a las 20:00 horas y termina muy tarde, compartiendo tantas horas, son esenciales las condiciones que tiene Celeste. Esa buena onda, esa manera de encarar la vida que todo hombre sueña con encontrar en una mujer", dijo Sancho por su parte.