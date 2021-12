Desde que Charlène de Mónaco dejó Sudáfrica, su regreso al continente europeo generó un revuelo. El príncipe Alberto en las útlimas semanas le pidió a la prensa que dejaran en paz a su esposa, ya que debe tomar reposo y recuperarse de las secuelas que le generaron las distintas intervenciones quirúrgicas que tuvo que someterse. En el día en que Jacques y Gabriella cumplieron 7 años, la princesa rompió el silencio para dedicarles un sentido mensaje.

Charlène de Mónaco reapareció para saludar a sus hijos en el día de su cumpleaños

“Feliz cumpleaños a mis bebés. Gracias a Dios por bendecirme con unos niños tan maravillosos. Me siento verdaderamente bendecida. Con amor, mamá” escribió Charlène en su cuenta personal de Instagram.

Los príncipes Jacques y Gabriella extrañan mucho a su mamá y en una de sus últimas apariciones públicas, el pasado 19 de noviembre, saludaron en el balcón del palacio en el Día Nacional de Mónaco con unas pancartas escritas por ellos que decían: "Te echamos de menos, mami" y "Te queremos".

Alberto de Mónaco hizo un importante pedido respecto a la princesa Charlène:

Charlène de Mónaco regresó a Europa y está recuperándose de las secuelas que le generaron las distintas intervenciones quirúrgicas que tuvo que realizarse tras contraer una severa infección en nariz, garganta y oídos durante su larga estadía en Sudáfrica. Frente a los problemas que enfrenta la princesa, Alberto de Mónaco hizo un desesperado pedido a la prensa.

Alberto de Mónaco hizo un importante pedido respecto a la princesa Charlène:



"No sufre ninguna enfermedad grave o incurable, no es tampoco un problema de pareja. Nuestra pareja no está para nada en peligro, quiero ser claro sobre esto. Se trata de las consecuencias de todas las operaciones que ha sufrido en los últimos meses" aseguró el príncipe Alberto el diálogo con Paris Match.

Desde que Charlène regresó a Mónaco, el Palacio comunicó que la princesa se ausentaría de sus obligaciones. Fue el príncipe Alberto quien confirmó que su esposa no se encuentra en la residencia real, sino que está recuperándose en una clínica de ubicación secreta. Al parecer, aseguran que Charlène fue ingresada a una prestigiosa institución en Zurich, donde tratan problemas de adicciones y salud mental.

"Decidimos juntos, con nuestra familia cercana, que lo mejor era que pudiera descansar tranquilamente, fuera de Mónaco, en el extranjero, por razones evidentes de discreción y comodidad" aseguró el jefe de Estado. “Es necesario que todo el mundo lo entienda. Lo digo amablemente: Déjenla tranquila. Déjennos tranquilos un tiempo” añadió Alberto.

