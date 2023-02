Charlotte Caniggia, el 15 de septiembre cumplió años, la temática para su fiesta era en referencia al día de los enamorados pues cumple nació un día posterior al 14, fecha en la que se festeja el amor.

La hija de Claudio Paul y Mariana Nannis estuvo inmersa en una decoración compuesta por corazones, rojos, rosas, plata y tonalidades metalizadas. Fiel a su estilo, la influencer compartió con sus seguidores la previa del festejo y sus estados emocionales al comenzar una nueva década.

Charlotte mostraba en sus historias la organización del evento y relató: “No sé si me pegaron los treinta años o qué, pero a mí me gusta relajarme, la tranquilidad y esta música… jazz”, expresó la ex participante de “El hotel de los Famosos 2”.

El outfit de Charlotte Caniggia para celebrar sus 30 años

Luego, al otro día del cumpleaños, la hermana de Álex volvió a expresarse en sus redes. Junto a una imagen de una taza de café escribió: “Buenos días gente hermosa. ¿Cómo están hoy?” dijo Caniggia.

Luego agregó: “Sobró un montón de pastel porque estaba re anti este cumpleaños”, expresó con cierta ironía porque la temática del cumpleaños era romántica y en alusión a los enamorados. Charlotte llamó la atención no solo por sus posteos sino por el look que eligió para celebrar una fecha tan importante.

GR