Charlotte Caniggia era una de las invitadas al primer programa de Juana Viale, pero luego de la escandalosa renuncia de Zaira Nara al stream del Bailando, decidió bajarse y su representante habría maltratado a la producción de la nieta de Mirtha Legrand que le insistían para que vaya.

Es por eso que Juana Viale hizo un descargo donde manifestó su descontento por la actitud de Charlotte Caniggia y su representante y sentenció: "¿Qué se puede esperar del burro más que una patada?".

El descargo de Charlotte Caniggia contra Juana Viale

Como era de esperarse, Charlotte Caniggia fue consultada por las palabras de Juana Viale, por lo que fiel a su estilo la influencer respondió: "Ay, sí, ya la escuché, una bolu... Creo que es una bolu.... Cuando fui, la vez pasada, me trataron un poco mal y no me gustó mucho. Pero esta vez, dije, 'le voy a dar una segunda oportunidad'. Quizás me traten bien, pero por suerte no fui, porque para sentarme con ella que me trata de burra. Burra ella".

"Creo que Mirtha hay una sola, y no, creo que no tiene ese carisma, tiene menos onda, que flequillo de coreano", agregó Charlotte Caniggia dejando en evidencia que no está para nada de acuerdo con la reacción de Juana Viale.