Charlotte Caniggia tildó de traidora a Pampita

A mediados del años pasado, Charlotte Caniggia fue promocionada como la panelista estrella que se incorporaría al Staff de Pampita Online. Sin embargo, días antes ella se bajó y dejó el puesto vacante. En el día de ayer, Charlotte se encargó de aclarar como fue la situación y limpiar todos los rumores.

"La verdad es que la pasé como el culo. Justo el día que yo fui estaba la 'innombrable'... Yanina Latorre. No la quiero ni nombrar... bueno, le preguntaron qué pensaba y ella dijo que no me contrataría como panelista", comenzó diciendo Charlotte, en un mano a mano con Jey Mammón, en su programa Los Mammones.

"Ella empezó a bardearme y por detrás, o sea en el corte, le pedí por favor a Pampita que no me la cruzara, que no le quería preguntar nada... y ¿qué hizo? me la cruzó. No sé si por rating o qué pero me sentí traicionada y desde ese día, decidí no ir más", aseguró la hija de Mariana Nannis.

Cuando le preguntaron si había tenido chances de hablar con ella, fue terminante: "No. No me interesa. Todo pasa por algo, ya está".

¿Mala onda con las "angelitas"?: Charlotte Caniggia se fue de boca e insultó a las panelistas

Tensa la situación que se vivió entre Charlotte Caniggia y Maite Peñoñori cronista de "Los Angeles a la Mañana" cuando la periodista le consultó por qué no va "Los Angeles a la Mañana". La hija de Claudio Caniggia y Mariana Nannis, participante de "Cantando por un Sueño" respondió haciéndose la graciosa con una sonrisa e insultó a las panelistas. ¿En general o a las "angelitas"?

“Si son buena onda, ¿por qué no voy a ir a LAM? Uno va a un lugar a sentirse cómodo, pero si se sienta y la bardean… Si te putean tampoco está bueno. Es como que yo te invite a mi lugar en un canal y te re bardee, o me ría de vos con mis amigas. Vos no vendrías”, le comenzó respondiendo a la notera quien la consultó sobre el tema para luego sin filtro agregar más combustible al fuego...

“Algunas panelistas son re forr..., opinan cualquier bolu... Yo no hablo de nadie. Sino que el panelismo en general es así. Espérenme sentaditas, porque no voy a llegar. Cualquier pelotu… se sienta en una silla y habla de cualquier estupidez. ¿O no? La gente piensa como yo. A mí me costó porque soy tímida y no me gusta opinar o meterme en la vida de la gente. Eso lo hago a puertas cerradas en mi casa”