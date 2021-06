Cher reveló cómo vivió la transición de género de su hijo, Chaz Bono

En el Pride Day, Cher reveló que, a pesar de lo difícil que le resultó, ver la felicidad de su hija en la transición de Chastity a Chaz fue lo que la ayudó a entender y aceptar su decisión.

En 1969, Chaz nació como Chastity Sun Bono. Tras años de esconder la forma en la que realmente se percibía, en 2008 comenzó su proceso de cambio de género que finalizó en mayo de 2010 cuando pudo transformarse legalmente en Chaz Salvatore Bono, varón transgénero y activista por los derechos de este colectivo.

Chaz Salvatore Bono es actor y activista por los derechos de las personas transgénero.

“Toda mi vida supe que, en mí, algo era diferente. De pequeña, podía ser un niño más, jugar deportes y encajar en el mundo masculino. Cuando llegué a la pubertad, sentí que mi cuerpo me estaba traicionando. En todas partes me sentía abofeteada por la feminidad. Fue realmente traumático”, dijo Chaz en una entrevista con el New York Times.

El proceso de transición de género fue largo, doloroso y muy solitario. "A los 13 años, ya me sentía atraída por las mujeres y creí que era lesbiana. Hoy entiendo que fue un error. Confundí identidad de género con orientación sexual", reveló en la misma entrevista.

Para su madre, no fue fácil entender y acompañar a su hijo en toda la transición. "Al principio, no tenía ningún problema con que Chaz fuera gay. Y muchas veces hablamos de la posibilidad de que hiciera su transición de género pero durante muchos años me dijo que no quería hacerlo", confesó Cher a la CNN.

Chaz Salvatore Bono y su gran sostén y pareja, Shara Blue.

La cantante recordó cómo fue el momento clave en el que su hijo dejó de ser Chastity para convertirse en su verdadero yo: "Recuerdo que tenía su mensaje (en el que le informaba el incio de su transición) en el antiguo teléfono y me resultaba muy difícil asimilarlo. Pero finalmente lo hice porque me dije a mi misma: 'Tienes un solo hijo y no lo quieres perder'. Así que lo acompañé en ese proceso".

Tras el proceso, Cher se conviritió en una ferviente defensora de los derechos de las personas transgénero y el colectivo LGBT, al que siempre estuvo muy vinculada.

"Tu identidad se refiere a quién eres, cómo te sientes, el sexo al que sientes que perteneces. La orientación sexual implica hacia quién te sientes atraído. El hecho fue que yo era un hombre. Y un hombre heterosexual. El tema no era mi orientación sexual, sino mi identidad de sexo. No me sentía bien como lesbiana porque no soy una mujer”, es una de las frases que Chaz Salvatore Bono más repite tras su transición y que hoy se la repite a aquellos que están pasando por la transición que los convertirá en lo que verdaderamente son.