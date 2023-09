Anto Lima, una modelo y periodista deportiva de Uruguay, publicó un polémico posteo en redes sobre la China Suárez. Ella señaló que la actriz de Casi Ángeles ve todas las stories en Instagram de su esposo, el futbolista Ignacio "Colo Ramírez".

Anto Lima y su marido

“La China Suárez le mira las historias a mi marido. Nunca me había sentido tan Pampita en mi vida”, ironizó la influencer exponiendo fuertemente a la artista.

Pese a la observación, Lima no desaprovecha la ocasión para demostrar que su relación con el delantero que forma parte del equipo de Nacional de Uruguay está sólida porque llevan ya 12 años como pareja y tienen dos hijos: Faustina de 4 años y Juan Francisco de 2.

El tweet no pasó desapercibido. Ya alcanza el millón de visualizaciones, 13 mil me gusta. Además fue compartido casi 500 veces y obtuvo más de 550 respuestas. Además, dividió las opiniones, porque mientras algunos fans de la pareja indicaron que la actriz no tiene oportunidad, otros dijeron que mirar una historia en redes sociales no tiene ningún significado.

El tweet que causó polémica

“La inseguridad de una mujer reflejada en un tuit”, “¿Ahora resulta que la China no puede ni mirar las historias de alguien tranquila?”, “Para que guste de tu marido, él debería tener 10 años menos. Tranqui”, fueron algunos de los comentarios.

Cómo continuó la historia entre Anto Lima y la China Suárez

Tras exponer esto, Anto Lima compartió una historia en su cuenta de Instagram, donde suma más de 40 mil seguidores, en la que mostraba su profundo amor por su esposo. Él, a su vez, reposteó esta imagen, dejando en claro su estado civil.

En la foto, el "Colo" se muestra disfrutando de un mate. Además, en su muñeca luce un tatuaje con la palabra "Anto" y una alianza de matrimonio. En su otra mano sostiene un termo con el escudo del Club Nacional y una silueta de una familia tipo, simbolizando la suya. También, en la misma historia, se encuentra un círculo superpuesto, como un collage, en la que ambos aparecen en un ascensor dándose un romántico beso.

La pareja se encuentra sólida

La China Suárez, por su parte, optó por no hacer comentarios al respecto en sus redes sociales y no respondió a las acusaciones.

