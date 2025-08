Benjamín Vicuña en crisis con Anita Espasandín: la frase de la China Suárez que desató el conflicto

Benjamín Vicuña enfrenta una etapa de tensión en su vida personal; su relación con Anita Espasandín, con quien mantiene una relación desde hace más de un año, se vio afectada tras una publicación de la China Suárez que dejó al descubierto aspectos desconocidos para su actual pareja. La frase que disparó el conflicto generó una conversación íntima que puso en pausa la estabilidad de la relación.

Benjamín Vicuña atraviesa días complejos en lo personal; su relación con Anita Espasandín, con quien comparte una historia de bajo perfil hace más de un año, se vio afectada por una publicación de la China Suárez. El posteo generó gran repercusión en el ámbito mediático y desembocó en una charla íntima entre el actor y su pareja.

Durante un programa de Intrusos (América), Paula Varela explicó que el conflicto inició a partir de la publicación de la actriz titulada “El padre del año”. Allí la influencer acusó a su expareja de no solo ser mal padre, sino también de tener una adicción y de haberla engañado durante el embarazo de su hijo Amancio.

Las palabras de la China Suárez no pasaron desapercibidas para Anita Espasandín, quien al leer el posteo decidió hablar directamente con su pareja. “Cuando lo lee, Anita le pide explicaciones a Benjamín y Benjamín se tuvo que sentar con Anita para explicar este posteo, para dar cuentas de todo esto”, reveló la periodista. Lo que más llamó la atención fue la mención a las adicciones, un aspecto que era completamente desconocido para ella.

En el programa detallaron que el actor chileno no esquivó el tema: “Ahí se detuvieron, eso fue importante. Ella tiene hijos con su exmarido y comparten. Tuvo que dar explicaciones y ahí ella, por primera vez, le tuvo que explicar que tenía que ver con las adicciones; le dijo la verdad, le contó que en este momento él está bien”.

Por su parte, Rodrigo Lussich hizo mención a lo que había contado Adrián Pallares, quien dio a entender que se trataba de una adicción a las relaciones íntimas. Pero Paula Varela no perdió tiempo para desmentir dicha situación: “Es otro tipo de adicción la que le contó Benjamín a ella y le contó cómo pudo salir o no salir, cómo es la pelea diaria o no. Le dio muchos detalles y fue un gran tema en la pareja”.

La revelación fue un punto de inflexión para Anita Espasandín, quien, según su entorno, nunca había notado comportamientos compatibles con ese tipo de problemas. La conversación con Benjamín Vicuña fue profunda y necesaria, y aunque no se habló de una ruptura, sí se conoció que la relación quedó en “pausa”.

La situación, que se dio a partir de la frase de la China Suárez, dejó expuestos temas que generaron una crisis importante entre Benjamín Vicuña y Anita Espasandín. La exposición pública sumó tensión y abrió una instancia de revisión que, al menos por ahora, no tiene definiciones claras.