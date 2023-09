China Suárez suele compartir en sus redes su día a día tanto sola como con sus hijos. Además, es una de las tantas celebridades que se sumaron a la moda de TikTok y constantemente publica videos con diferentes challenges. Allí también, muchas veces los realiza con Rufina, Amancio y Magnolia, sobre todo con las dos niñas que ya están más grandes.

China Suárez con sus hijos.

China Suárez bailó en microbikini

Este martes, la China Suárez causó furor nuevamente con un video que publicó en un baño, con el pelo mojado.

La actriz llevaba puesta una microbikini amarilla underboob, la nueva tendencia en moda.

La ex de Benjamín Vicuña eligió para bailar una parte de la canción de Rihanna "If It’s Lovin’ That You Want" que dice: "... Así que llámame cuando te sientas solo. Seré tu amiga, puedo ser tu homie. Si es amor lo que quieres entonces deberías hacerme tu chica".

Si bien no se sabe si el video iba dirigido a alguien en especial, lo cierto es que la China Suárez revolucionó las redes con su baile.