La razón por la que la China Suárez no deja que sus hijos besen a extraños

La China Suárez es excelente ejerciendo su rol de madre con sus tres hijos: Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña. De hecho, la actriz suele viajar con ellos, tanto dentro como fuera del país, cuando tiene algún proyecto laboral que requiere que viaje. Así, disfruta de cada momento que puede pasar con ellos.

A pocas semanas de su ruptura con Rusherking, la China Suárez utilizó el cariño de sus hijos para afrontar el difícil momento. Hace pocos días, compartió un video que mostraba a Magnolia y a Amancio Vicuña haciendo un baile al ritmo de unas canciones de reggaetón con ella. Sin embargo, esta vez se puso seria y habló con contundencia sobre cómo cría a sus hijos y qué cosas permite y que cosas no.

La China Suárez en Instagram

A veces suele pasar que, cuando un niño se niega a saludar a una persona adulta en alguna reunión familiar, los padres los obligan a que den un beso, porque se considera de mala educación. Entonces, la China Suárez mostró su disconformidad con esto y compartió un posteo dando su opinión de esto.

El posteo que compartió la China Suárez decía: "Tengo 5 años y mi cuerpo es mio. Solo mío. No me obligues a BESAR ni a ABRAZAR. Estoy aprendiendo acerca del consentimiento y la confianza, y tu apoyo me ayudará a estar a salvo el resto de MI VIDA". Frente a este posteo, la actriz escribió: "Exacto. Jamás obligar a un niño a dar besos a desconocidos. Yo les digo que tienen que decir 'Buen día', 'Buenas tardes', pero jamás besos".

Magnolia, la China Suárez, Amancio y Rufina

La China Suárez y Nicolás Cabré tuvieron un acercamiento en las redes sociales

La China Suárez y Nicolás Cabré son padres de Rufina, de nueve años. Si bien su historia de amor ya se terminó hace mucho tiempo, la expareja supo enfocarse en el bienestar de su hija y trabajar juntos para darte lo mejor. Es por eso que ambos dejaron sus diferencias atrás y suelen tener amigables interacciones en sus redes, evidenciando que todo está más que bien entre ellos. Sus posteos suelen encender muchas alarmas entre sus seguidores, que reclaman que vuelvan a estar en pareja, luego de que la China Suárez se haya separado de Rusherking recientemente,

En esta ocasión, la actriz compartió en sus historias una foto de Nicolás Cabré con Rufina en un teatro de Entre Rios, donde el actor está presentando su obra "Me Duele Una Mujer". La China Suárez no pudo evitar mostrarles a todos sus seguidores la tierna postal de padre e hija compartiendo un momento tan especial para ambos, dado que la pequeña ya está incursionando en el mundo del espectáculo, y acompañó el posteo con un emoji de corazón.

Nicolás Cabré en Instagram

Por su parte, Nicolás Cabré tomó la misma imagen y decidió publicarla en su cuenta personal de Instagram. El actor también decidió dedicarle unas palabras a su hija, a quien siempre elogia en redes cada vez que tiene la oportunidad. "Momentos... momentos. Gracias por hacer que la gira sea más hermosa de lo que es. Amo a mi compañerita cada segundo más. Sos lo más del mundo. Gracias, gracias, gracias".

