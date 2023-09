El palito de la China Suárez en TikTok: "Ahora resulta que me gusta usted"

La China Suárez, a quien no se le conoció una relación oficial luego de su ruptura con Rusherking, sorprendió a todos sus seguidores al publicar un video en TikTok en el que se la veía en un ambiente relajado y casual en su casa. En el video, la actriz y modelo emitió un mensaje enigmático que generó intriga.

Es de público conocimiento que hace un tiempo a Eugenia se la vincula con un influencer y cantante de 21 años conocido como Lauty Gram. Hace unos meses, Estefi Berardi confirmó que los protagonistas de este rumor habían sido vistos a los besos en un shopping de Uruguay. “Estaban en el mismo hotel, pero no se sabía si fue casualidad porque cada uno fue por su lado", afirmó en principio la periodista.

¿Cuál es el polémico TikTok que subió la China Suárez ahora?

Mientras estaba sentada en una silla, con un look casual en el que resaltaba el color rosa, La China Suárez miraba a la cámara con una expresión seria y pronunciaba estas palabras de un audio viral de la plataforma: "Yo pensaba que a mí solo me gustaba dormir, pero ahora resulta que me gusta usted también… ¿Qué vamos a hacer?".

El misterioso mensaje no incluía ninguna mención directa ni etiqueta que identificara al destinatario del mismo. Sin embargo, los seguidores de La China Suárez y quienes observan constantemente las redes sociales rápidamente comenzaron a especular que el mensaje estaba dirigido al popular cantante y creador de contenido Lauty Gram.

Los rumores sobre una posible relación entre La China Suárez y Lauty Gram se gestaron en los últimos meses, pero ambos han mantenido un silencio total al respecto. Este mensaje en TikTok añadió más combustible al fuego de la especulación, ya que los seguidores de ambos intentan descifrar el significado detrás de estas palabras enigmáticas. Esto dejó a la comunidad de seguidores y fanáticos en suspenso, ansiosos por descubrir si se revelará más información sobre la supuesta indirecta.

