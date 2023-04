Nancy Dupláa y Pablo Echarri están juntos hace más de 20 años y son, hoy por hoy, una de las parejas más consolidadas de la televisión argentina. Toda su historia personal les ha brindado un nivel de confianza inigualable y es por eso que Fer Dente quiso indagar en su vida íntima y hacerle un cuestionario hot a la actriz, quien respondió con el carisma que la identifica y no se guardó ningún detalle y confesó lo mal que la pasó cuando vio a su marido con Celeste Cid en la pantalla chica.

Fue durante el ciclo de América, Noche al Dente, cuando el conductor ideó un juego para averiguar con qué famoso harían un trío Nancy Dupláa y Pablo Echarri. Para ello, Fer Dente le fue mostrando dos imágenes de celebridades argentinas, en las que la actriz tenía que elegir a quien fuera de su preferencia.

En una ronda, los nombres de Natalia Oreiro y Celeste Cid aparecieron en la pulseada. Fue entonces que Nancy se encontró en una encrucijada y no supo que responder. Sin embargo, Fer Dente se encargó de recordarle las escenas hot que protagonizaron Cid y su marido, Pablo Echarri, a lo que la actriz aseguró: “Ay mi amor... Me ha generado muchos celos. Casi me vuelvo loca. No entendía un carajo... Pero, pensá: empiezo a salir con él y hace una novela en tetas con ella”.

Luego de estas declaraciones, Nancy Dupláa se decidió por Natalia Oreiro, quien fue la ganadora en la mayoría de las rondas. Resultó sorpresiva la elección por la uruguaya, dado que ella y Pablo Echarri fueron pareja por un tiempo. Incluso, en una de las pulseadas se enfrentaron Gastón Pauls y Natalia, lo cual fue incómodo ya que ambos fueron la pareja de ellos muchos años antes de casarse. La actriz no sabía qué responder y soltó: “Son dos bellezas”. Finalmente, Fer Dente la ayudó y terminó inclinándose por Oreiro.

Nancy Dupláa mostró la foto que utilizó para su primer casting

La actriz lleva más de tres décadas en el mundo del espectáculo y recientemente encontró una fotografía muy especial para ella ya que fue con ese retrato con el que se insertó en la industria televisiva. “Con esta foto, que de repente encuentro entre mis cosas, quedé seleccionada en el casting que Canal 13 convocó hace nada más y nada menos que 30 años”, comenzó.

“Éramos 3500 en una fila interminable en la calle Lima... con los ojos expectantes y curiosos”, concluyó Nancy Dupláa a través de su Instagram, en el que sorprendió a sus seguidores con esta foto retro.

