La China Suárez y Rusherking se encuentran en Sevilla y crecen los rumores de reconciliación

A tan solo 7 meses de la pública separación que protagonizaron la China Suárez y Rusherking, sus seguidores continúan con la esperanza de que la pareja se reconcilie y buscan constantemente pruebas de un posible reencuentro.

En este contexto, varios usuarios de las redes se dieron cuenta de que tanto el cantante como la reconocida actriz se encuentran en Sevilla al mismo tiempo, pero por diferentes razones.

La China Suárez en España.

Gossipeame decidió subir las pruebas a sus historias de Instagram y escribió: "Bueno, arribada La China a Sevilla, ya casi estarían todos! Te digo que si Wanda iba con Icardi era casi cartón lleno! Menos mal que no pasó!".

La historia de Gossipeame.

Por último, la cuenta de chimento subió las fotos de Rusherking y Mar Lucas en España y confirmó que están en el mismo lugar que la China Suárez: "Otro que anda por España es el Rusher, ex de la China, y muy cerquita de la española Mar Lucas que no sé si seguirán juntos porque ella había tirado un par de frases sobre que no te dejaras sentir menos por tus parejas".

Un nuevo detalle confirmó el acercamiento entre la China Suárez y Benjamín Vicuña

La cantante y el actor chileno estuvieron en una relación durante mucho tiempo, sin embargo, protagonizaron una polémica ruptura luego de tener hijos juntos. A pesar de eso, la China intenta mantener una buena relación con el padre de sus hijos.

Ahora, la China Suárez y Benjamín Vicuña mostraron tener buena onda y, después de un largo tiempo, finalmente se siguieron en las redes sociales para poder ver las imágenes que suben junto a su familia.

J.C.C