La China Suárez publicó un posteo en el que reveló que sufrió un accidente, lo que preocupó a todos sus seguidores. La actriz se encontraba en San Martín de los Andes, filmando en un viaje en el que estuvo acompañada por su hija Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré.

La China Suárez sufrió un accidente y preocupó a sus seguidores

La China Suárez sufrió un accidente y preocupó a sus seguidores

La actriz viaja frecuentemente a la ciudad neuquina y durante estos viajes, suele interactuar con sus seguidores respondiendo preguntas y compartiendo momentos de su día a día: "¿Por qué no hablás de tu vida amorosa?", le escribió un usuario y ella contestó sin pelos en la lengua. "Porque lo que se quiere, se cuida. No ando con muchas ganas de exponer nada sinceramente", explicó la artista.

La China Suárez sufrió un accidente y preocupó a sus seguidores

Recientemente, la China Suárez reveló que sufrió un accidente y explicó cómo se encuentra. "Bueno, en un accidente boludo me fracture la nariz. No hay desplazamiento así que no necesito operarme. Hielo y analgésicos para mi", escribió la actriz con un par de fotos. La artista luego compartió un video en el que Amancio Vicuña la ayuda a ponerse hielo en la nariz.

AF.