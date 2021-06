Christina Aguilera apoyó a Britney Spears tras declarar ante la Justicia por su polémica tutela

Luego de que Britney Spears declarara ante la Justicia por la tutela que pesa sobre ella desde hace más de 13 años, Christina Aguilera expresó su apoyo a a la diva pop.

Si bien fueron enemigas en el momento en que ambas saltaron a la fama y se encontraron en lados opuestos dentro del mundo del pop, la artista decidió compartir un extenso texto en sus redes en donde apoyó públicamente a la princesa del pop.

“Estos últimos días he estado pensando en Britney y todo lo que está pasando”, escribió Aguilera el lunes. “Es inaceptable que cualquier mujer, o ser humano, que desee tener el control de su propio destino no se le permita vivir la vida como lo desea”, continuó.



“Toda mujer debe tener derecho a su propio cuerpo, su propio sistema reproductivo, su propia privacidad, su propio espacio, su propia curación y su propia felicidad”, dijo la artista en referencia a las declaraciones de Spears donde reveló ante la Justicia que es obligada a usar un DIU para que no tener hijos.

“Ser silenciada, ignorada, acosada o que te nieguen el apoyo quienes están más ‘cerca’ de ti es la cosa más agotadora, devastadora y humillante imaginable. El daño mental y el emocional que puede causar a un ser humano no debe tomarse a la ligera”, continuó la cantante.

Aguilera aseguró sentirse afectada por lo ocurrido. “Aunque no sé lo que pasa a puerta cerrada en esta conversación, muy personal pero muy pública, todo lo que puedo hacer es compartir desde el fondo de mi corazón aquello que he oído, leído y visto en los medios. La condena y la desesperación de esta súplica de libertad me hace creer que la persona que una vez conocí ha vivido sin compasión ni decencia por parte de aquellos que la controlan”.



“A una mujer que ha trabajado bajo las condiciones y la presión más inimaginable, les prometo que se merece toda la libertad posible para vivir la vida más feliz. Mi corazón está con Britney. Se merece todo el amor verdadero y todo el apoyo del mundo”, concluyó.

¿Cómo comenzó la tutela para Britney Spears?

En 2007, tras haber finalizado su divorcio del rapero Kevin Federline y perder la custodia de sus dos hijos, Britney comenzó a mostrar un comportamiento errático que se profundizó por la persecución mediática a la que fue sometida en un estado frágil y de estrés.

Luego de unos incidentes públicos que generaron preocupación por su bienestar mental, que incluyó el día en que decidió raparse y luego atacar a un grupo de paparazzis con un paraguas, su familia comenzó a analizar que pasaría con su futuro. En ese momento, una corte estableció su tutela temporal en esa época y desde entonces, se ha extendido gradualmente durante más de una década, aunque los detalles de la orden nunca se han hecho públicos.

En 2008 fue internada dos veces en un hospital en virtud de una resolución de evaluación psiquiátrica temporal, después de un incidente en el que presuntamente se negó a entregar a sus hijos en un enfrentamiento que involucró a la policía.

VO