Cumpliendo el primer año de +Caras, Héctor Maugeri vivió una noche especial al cambiar de rol y convertirse en el entrevistado. En esta edición única, el reconocido periodista y conductor Beto Casella asumió la conducción para entrevistar al director de la Revista Caras. En un diálogo cálido y reflexivo, Maugeri revivió cómo experimentó cada programa del ciclo y reveló cuál fue la nota más desafiante que tuvo en +Caras.

Este especial no solo celebró el exitoso primer año del ciclo de entrevistas de Caras TV, sino que también permitió descubrir la mirada íntima de Maugeri sobre los momentos más destacados del programa. Cuando el conductor de la FM Rock & pop le consultó cuál había sido su nota más complicada de realizar, Maugeri comentó que fue la que mantuvo con el prestigioso pianista argentino, Bruno Gelber, quien fue invitado de honor.

Héctor Maugeri y Beto Casella especial de +Caras.

“Con Bruno Gelber, a quien yo admiro muchísimo, un maestro. Cuando vino a +Caras, se sentó y no le gustó verse, quiso ponerse un pañuelo y decía, antes de que yo llegara, le dijo a la productora: ‘No voy a mirar al conductor, voy a responder mirando a la cámara’”, expresó.

Además, cuando el capitán de Bendita TV (Canal 9) quiso saber cómo vivió la decisión inicial de su entrevistado, el director de la Revista Caras contó que lo descolocó. “Fue extremo, pensaba que no me podía pasar nada peor”, compartió Maugeri.

Sin embargo, destacó que, mientras la nota comenzaba, su entrevistado fue soltándose y su mirada cambió. “Cuando me senté, inmediatamente, esa mirada que tenía a la cámara únicamente, fue moviéndose. Finalmente pudimos conectar. Creo en la conexión de la mirada, para mí es fundamental. Para mí una entrevista es un ritual”.

Seguido a ello, Maugeri aseguró: “Hacer una buena entrevista, leí de Benedetti, es como hacer el amor. ¿En qué sentido? En ese momento te tenes que querer. Aún siendo “lapidario” en el género, hay algo mágico que sucede en las entrevistas, y lo pude comprobar en vivo”.

En sintonía, Beto Casella le consultó: “¿El periodismo te enemistó con alguien?”. Reflexionando, el conductor de +Caras, afirmó: “Enemistar, no. Pero me abrió los ojos y me dio la posibilidad de darme cuenta de que la traición existe, hay personas que te traicionan”.

Por último, Héctor Maugeri señaló que no se considera una persona rencorosa y que frente a cada conflicto, tanto de la gráfica como de la televisión, siempre escucho a la otra persona involucrada. “Este programa me dio la posibilidad de decir gracias y también de pedir perdón”, concluyó.