Pampita es una de las referentes de la moda en el país que más tendencia genera entre las top models de su categoría. La presentadora, bailarina y actriz ha compartido durante varias semanas, sus looks para hacerle frente al verano intenso de esta temporada.

Para lograr que su vida cotidiana no se vea afectada por una mala elección del look, Pampita tiene con ella un gran equipo de trabajo que la guía para que luzca siempre cómoda, a la moda y fresca.

En esta oportunidad te traemos varias fotos de algunos de los total black looks favoritos que la presentadora ha elegido para lucir fashion en esta SS23.

Cinco de los total black looks favoritos que Pampita eligió para este verano.

Uno de los más recientes que llevó la modelo y madre de cinco hijos, es este mono total black de corte irregular en el hombre con un diseño sastrero, muy fresco que puede ir perfecto para el día o la noche.

El siguiente look este vestido corto con volado en mangas y pollera y escote cuadrado. Este look es de lo que una vez lo tenés, no querés soltarlo jamás.

El turno ahora es para este playero en red que es una bomba. La modelo lleva este look con sombrero de fibra natural a tono. Su túnica playera de hilo de seda para la playa hace parte de una colección de vestidos tejidos.

"El crochet es tendencia y no podía faltar en mis imprescindibles para estas vacaciones", sumó Carolina Ardohain en su posteo.

Pampita sorprendió desde el set de grabación de "El Hotel de los Famosos" con este elegante y sofisticado vestido de escote de tirantas, muy fresco. Este look de guipiur de algodón tiene visos incorporados. Un fuego total.

Para cerrar el top 5 de los total black looks que la modelo lleva con mucho glam para esta SS23, tenemos este outfit de musculosa lisa negra, con shorts en mezclilla negra, sandalias de suela gruesa con tachas, gargantilla en cuero y pulseras que hacen match con la base de sus zapatos.

Bonus track de los total black looks de Pampita

Entre los looks de la modelo, no podía faltar uno de los más trendy del momento, los tonos brillantes. Con este mono de corte irregular confeccionado con lentejuelas Noir, la presentadora revolucionó sus redes con su "cut out" de una sola manga en hombros y piernas.

Pampita tiene los outfits en full negro para todo ocasión, playa, oficina, reunión con amigas, boliche, fiesta familiar. Para cualquier evento, la modelo siempre tiene sus looks perfectos que están en la cresta de la ola cuando de tendencias se trata.