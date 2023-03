Cindy Crawford sigue la dieta sin ultraprocesados que es furor

Cindy Crawford cambió su alimentación a lo largo de los años y en la actualidad lleva una alimentación súper estricta. Lo cierto es que la supermodelo declara que no se trata de una dieta sino de una forma de nutrirse en la que predominan los alimentos naturales.

Cómo es la alimentación que lleva Cindy Crawford

En una entrevista con Into The Gloss, Cindy Crawford aseguró que come solo alimentos integrales y que no consume ultraprocesados. Además, contó que no renuncia a la carne y que ingiere muchas frutas y muchas verduras a lo largo del día.

En esa misma línea, el ícono internacional reveló que su perdición es el chocolate después de la cena y que trata de llevar una alimentación saludable y hacer un 80% de buenas elecciones en su día a día.

Cindy Crawford

La modelo es consciente de la importancia que la alimentación equilibrada y la vida activa tienen para sentirnos en forma y por eso le sigue prestando gran atención a ambas cosas.

Por último, en otra entrevista, Cindy Crawford contó que realiza ayunos y que arranca el día consumiendo frutillas, miel y palta.

