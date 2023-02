Cinthia Fernández apuntó contra su ex suegra: “Para recibir las demandas se esconde”

Cinthia Fernández no desperdicia una ocasión para defenestrar públicamente a Matías Defederico. Su expareja, y padre de sus tres hijas, mantiene un complicado vínculo con la panelista, ya que este se niega a pagar la cuota alimentaria que le corresponde.

Sin filtro, Cinthia suele responder muchas dudas de sus seguidores en su Instagram, que le consultan por la relación entre ella y el exfutbolista, algo que es evidente no va a mejorar.

Cinthia Fernández.

Recientemente, la panelista de Nosotros A La Mañana abrió la cajita de preguntas en sus redes, donde aprovechó para arremeter contra Defederico nuevamente, pero también contra su ex suegra, Analía.

“¿Por qué no le hacés un embargo de sueldo?”, le consultó un usuario, muy compenetrado en la causa, refiriéndose a una posible solución para que Cinthia pueda recibir la plata que le está demandando a su ex pareja. Con un tono sarcástico, la bailarina contestó: “¿Qué sueldo? Si dice que es dueño, pero no tiene plata”.

Cinthia Fernández y sus hijas.

Luego, otro seguidor le hizo otra pregunta relacionada al tema: “Si dice que es insolvente, ¿cómo hace para vivir como vive?”, a lo que Fernández contestó: “La madre dijo que la invitan los amigos”, metiendo de una vez por todas a Analía, la madre de Defederico, con quien Cinthia ha tenido muchos conflictos e incluso causas penales.

Sobre la relación con su ex suegra, un internauta le consultó: “¿Por qué tu exsuegra muestra fotos de tus hijas? ¿No tiene una cautelar?”.

Cinthia no tuvo problema en responder con total sinceridad esta pregunta y furiosa lanzó: “Sí, pero no la entiende. Ya hicimos las denuncias correspondientes. Vive molestando la señora, y pagará las consecuencias que correspondan. Muy cocora para tirar palos por redes, pero después para recibir las demandas se esconde, tanto que hubo que buscarla en el trabajo con orden judicial”.

Cinthia Fernández participó de una serie de preguntas y respuestas con sus seguidores.

Está claro que la guerra entre Cinthia Fernández y Matías Defederico y su familia jamás llegará a su fin. Recientemente, la panelista reveló que el exfutbolista robó los planos de su casa, luego de entrar a su hogar sin permiso, demostrando una vez más que se trata de una relación casi imposible de sanar.

H.O