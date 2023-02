A partir de la decisión de Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social, acerca de dar de baja a alrededor de 100 mil personas del programa Potenciar Trabajo, muchas personas salieron a la calle a manifestarse. Desde Nosotros a la Mañana, Cinthia Fernández tuvo un fuerte cruce con una piquetera.

Santiago Neyen, periodista del programa, fue el encargado de salir a buscar la palabra de los manifestantes cuando se topó con una pareja del Frente de Organización en Lucha. En más de una ocasión, Cinthia Fernández discutió con manifestante y esta no fue la excepción. "No somos planeros, venimos a reclamar lo que nos sacaron. Nosotros trabajamos, no somos como dicen en los medios, que somos choriplaneros", comenzó hablando la mujer.

“A nosotros también nos genera problema en nuestro bolsillo. Nosotros comemos, tenemos chicos que van a la escuela. Ahora comienzan las clases y empiezan a recortarnos”, continuó la manifestante luego de que el periodista le preguntara si era consciente de cómo perjudican a los demás ciudadanos al cortar la calle y fue en este momento que Cinthia se enfureció.

“No son las migajas, están haciendo auditorías de a quiénes se le dan los planes”, saltó Fernández contra la piquetera. Ya molesta, la mujer apuntó contra la panelista es insinuó que es muy fácil para ella decirlo ya que "Cinthia Fernández lo dice desde un piso, cruzándose de piernas y ganando plata". Aunque la manifestante no podía observar el noticiero, a modo de burla, Cinthia cruzó sus piernas.

La opinión de Cinthia Fernández sobre los piqueteros

“Me asesoro bien y los sufrí cuatro años los piquetes de ustedes”, volvió a responderle la panelista, mientras la manifestante reiteraba sus reclamos. El notero quiso pasarle el auricular a la mujer para dejar de hacer de intermediario entre ella y Cinthia, pero rápidamente expresó que "No necesito hablar con Cinthia Fernández".

