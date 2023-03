Cinthia Fernández aseguró alegrarse por la muerte de Tristán: “Se merece sufrir”

Cinthia Fernández nunca duda en compartir su opinión y visión de los temas que la rodean. Así fue con el caso de la muerte de Tristán, sobre la cual la panelista, sin ningún tipo de filtro, se expresó al respecto. “Si vos me preguntás si me alegro, y si, para mí hay uno menos”, lanzó.

La mediática y el humorista trabajaron juntos hace muchos años en la obra de teatro Más Loca Que Una Vaca pero todo terminó mal cuando Cinthia lo denunció por acoso. Tristán entonces la demandó por calumnias e injurias y terminó ganando el juicio en 2019.

Tristán

Dada su historia, los medios especializados fueron a buscar la palabra de la panelista de Nosotros A La Mañana, para conocer cómo se sentía respecto a su fallecimiento. “Si vos me preguntás si me alegro, y sí, para mí hay uno menos, que querés que te diga. Para mí que las pague todas abajo donde las tiene que pagar. De hecho, el último tramo lo sufrió, se merece sufrir, hizo sufrir a un montón de minas. Para mí fue un degenerado”, dijo tajante en diálogo con Intrusos.

Fernández luego recordó sus malas experiencias en el teatro con el capocómico y habló de un episodio en particular: “Yo estaba tan harta que una vez le hice pis en un vaso y se lo dejé para que se lo tome, imaginate el acoso que sentía de ese degenerado”.

“Porque no lo dejamos entrar al camarín que nos estábamos cambiando en pelotas, le pegó una piña a la puerta, dejó un agujero y lo tuvieron que venir a arreglar en el Premier. Que venga el que quiera a decirme que es mentira”, agregó a su relato, compartiendo otra situación de acoso que vivió.

Cabe recordar que el día que se conoció la muerte del humorista, Cinthia twitteó un mensaje un tanto indirecto, pero que sus seguidores relacionaron inmediatamente al fallecimiento de Tristán. “¡Buen día! ¡Qué hermoso día! ¿Cómo andan ustedes?”, escribió.

El tweet de Cinthia Fernández en referencia a la muerte de Tristán.

Está claro que Cinthia Fernández no siente ningún tipo de compasión por la muerte de Tristán, e incluso la festeja, y los sentimientos que tiene sobre el cómico no cambiarán, aunque no siga en vida.

H.O