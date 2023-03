Cinthia Fernández se cruzó en vivo con Jorge D'Alessandro: "Qué machirulo"

Actualmente, Cinthia Fernández se desempeña como panelista de Nosotros a la Mañana, en El Trece y si hay algo por lo que se caracteriza es por no guardarse nada y dar su opinión con máxima crudeza, sin importar que tipo de enfrentamientos esto le pueda generar. Esta vez, la víctima de su transparencia fue Jorge D'Alessandro que tuvo un comentario desafortunado y se cruzaron.

El periodista fue invitado para charlar en el programa de las mañanas de El Trece y cuando estaban conversando, la modelo lo cruzó. El tema a tratar eran las críticas que hacían a la Selección Argentina en El Chiringuito. Entonces, Cinthia lo interrumpió para sentenciar: "Lo que se hizo en ese programa, de parte de este gargamel, no lo quiero ni nombrar ni darle entidad... A mí me pareció un irrespetuoso, no lo digo por usted".

Entonces, la modelo se explayó: "A mí me parece una falta de respeto desearle lo peor a un país. Vos podes estar de acuerdo con su forma de juego, criticarle como periodista deportiva, dar tu opinión... Pero, desearle lo peor, mofarse como él, faltarle el respeto, después de haber salido campeón es seguir faltando el respeto. Parecía que quería figurar, y se olvido del ser humano, a mí eso no me parece ser profesional, a mí me parece una vergüenza y un papelón".

D'Alessandro no se quedó callado y comentó: "Yo lo siento mucho, si usted está muy excitada y no ha perdonado. Yo creo que hemos sido campeones del mundo y creo que es el momento de no vender ninguna factura. Yo la factura la vendería a Brasil, que hemos estado sometidos desde que yo nací, hasta el primer título del mundo. Brasil nos ha pisoteado". Pero la panelista no se quedó contenta con la respuesta y replicó. "¿Qué tiene que ver eso con faltarle el respeto a una persona?".

"Eso no es una opinión periodística, se le faltó el respeto a un equipo, a un país. Les aseguro que a ustedes no se les faltó así el respeto... Estoy dando mi opinión sobre la falta de respeto de un colega que trabaja en su programa", afirmó Cinthia. Jorge, ya un poco enojado, expresó: "Señorita, yo vengo a hablar de fútbol, no sé que perfil...". Pero la influencer remetió con todo: "Está excitado usted ahora, se puso nervioso, le estoy devolviendo con la misma moneda".

A lo que el periodista español sentenció: "¿Qué me voy a poner nervioso cuando tengo argumentos y criterio? Me siento Gardel... Siga, yo estoy hablando con el jefe, no estoy hablando con un auxiliar". Indignada, Cinthia no pudo contener el enojo y lo cruzó con furia: "Ah el auxiliar forma parte de un programa, qué machirulo, señor, respeto. Todos tenemos derecho a preguntar". Entonces, Jorge respondió: "No me merezco esto". "Yo tampoco me merezco que usted me menosprecie. Formo parte de un programa y tengo derecho a preguntar", contestó la panelista.

