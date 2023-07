Cinthia Fernández es una de las panelistas más polémicas porque no se calla nada de lo que piensa. Así se ganó su lugar en Nosotros a la Mañana, el programa que conduce el Pollo Álvarez por la pantalla de El Trece. Ahora, se cruzó con Juan Ignacio Cantero, un joven que quiere donarle un riñón a Silvina Luna, que está atravesando un complicado momento en cuanto a su salud.

"La situación de Silvina me sensibilizó muchísimo y se me ocurrió ponerme a disposición para donarle un riñón", comentó Juan Ignacio Cantero sobre sus intenciones. Y es que el caso de Silvina Luna shockeó a todo el mundo luego de que Ángel De Brito revelara que estaba internada en terapia intensiva e intubada.

En Nosotros a la Mañana explicaron algunos detalles con respecto a la Ley Justina y comentaron que solo los familiares directos de un paciente tienen derecho a ser donantes y que gracias a esta ley, toda persona mayor de 18 años es posible donante de órganos o tejidos, a menos que haya expresado lo contrario.

El ataque de Cinthia Fernández al joven que quiere donarle un riñón a Silvina Luna

Al parecer, lo que dijo Juan Ignacio Cantero no le convenció a Cinthia Fernández y no tuvo problema en comentarlo al aire. "¿Por qué elegís la tele para comunicar tus intenciones? No te conozco y no siento que tengas malas intenciones", dijo la panelista.

Silvina Luna está en terapia intensiva

Después, agregó: "Me parece un momento redelicado y como amiga un poco me choca. No quiero acusarte", expresó Cinthia Fernández. A pesar de que le hizo ruido esto, la panelista se mostró empática e intentó no acusarlo de nada, sólo le preguntó sobre el tema. "Me choca que sea en la televisión. Uno puede elegir los momentos", sumó.

"Mi idea sería que la gente se concientice de donar órganos y que puede llevar una vida sana. También que nuestros legisladores estén mucho más en alertas. Hay muchas personas en lista de espera que se mueren", respondió el joven a la punzante pregunta de Cinthia Fernández.

