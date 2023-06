Cinthia Fernández opinó sobre la polémica que tiene como protagonista a Nicole Neumann y a su hija mayor, Indiana Cubero, ya que recientemente salió a la luz que la joven habría denunciado a su mamá ante la Justicia por "violencia familiar".

En una entrevista con Santiago Riva Roy para Socios del Espectáculo, Cinthia explicó por qué daba su opinión del caso en sus redes: "No soy quién para juzgar, pero doy mi opinión porque el caso se hizo público. Las partes lo hicieron público”, y luego reveló cual fue la actitud de Nicole que la molesto: "A mí me chocó mucho que se haya ido de viaje con sus otras dos hijas cuando, quizás, no estaba bien la relación con la otra nena".

Cinthia junto a sus hijas.

Para poder darle contexto a su opinión, Cinthia Fernández se puso en el lugar de Nicole Neumann y reflexionó: "Yo no me podría ir si estoy mal con una hija. Irme con las otras dos, no podría".

Luego, decidió destacar el papel de Fabián Cubero como padre mientras ella se va de vacaciones: "Es una realidad que Fabián se recontra ocupa de sus hijas.Entonces, se puede dar esos gustos".

Cinthia Fernández apuntó sin filtros contra Nicole Neumann y Manu Urcera

Intentando defender a Indiana, la panelista explicó: "Si la nena sintió maltrato como denunció, o como habría denunciado, porque la abogada lo confirmó, no hay que adjudicar todo a la adolescencia".

Por último, Santiago Riva Roy le preguntó a Cinthia Fernández que haría ella si su nueva pareja no se lleva bien con sus hijas, y ella sin filtros le respondió sincera: "Yo te echo de una pata en el trasero. No hay manera, si vos emitís un comentario de mis hijas...", y cerró indignada: "Sí acepto algo constructivo, pero dirigirte despectivamente, no. Termina de decirlo y lo eyecto de una patada en el trasero".

J.C.C