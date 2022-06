Cinthia Fernández compartió una foto de su hija tras su operación

Cinthia Fernández compartió el difícil momento que atraviesa después de que una de sus mellizas debió ser intervenida por un cuadro virósico.

La modelo subió a sus redes sociales imágenes desde la clínica donde confirmó que la micro cirugía salió bien. "Todo salió bien, mi bebé", escribió junto a la postal.

Antes, Cinthia Fernández había explicado cómo sería la cirugía. "Es algo virósico, bastante común en los chicos. Tiene electrocardiograma hecho hace tres meses, odontólogos y pediatras", explicó la diosa.

Cinthia Fernández compartió una foto tras la operación de su hija

Días previos, la panelista de Momento D había anunciado su preocupación por esta condición de su pequeña. "Tiene una cosita en la piel, hay que sacársela porque es muy contagiosa y andaba muy nerviosa por eso. Ya me estoy ocupando pero me tiene muy sensible el tema", relató.

Cinthia Fernández compartió una foto de su hija tras su micro cirugía

Cinthia Fernández y la actitud de su ex ante la cirugía de su hija

En medio de la polémica con Matías Defederico, Cinthia Fernández habló de cuál fue la reacción de su ex ante la operación de su hija.

"No preguntó nada. Si no aparece", dijo en Momento D donde es panelista.

"Dice que no se las dejo ver, pero hace dos domingos estuvieron en la casa del padre, porque se había peleado con la novia, y yo las llevé. Pero estuvo media hora y se fue con la novia", agregó luego sobre el actual vínculo con sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca.

Matías Defederico y sus hijas.